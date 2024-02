La nuova Lamborghini Urus Performante è entrata ufficialmente in servizio presso la Polizia di Dubai per assicurare la tranquillità di tutti gli abitanti della città degli Emirati Arabi Uniti. Il brand automotive ha voluto celebrare i propri 60 anni anni del marchio confermando lo stretto rapporto con le forze dell’ordine di tutto il mondo.

Infatti, Lamborghini ha donato una Urus Performante anche alla Polizia di Stato. La versione nostrana, è attrezzata per la pubblica sicurezza ma anche per il trasporto organi d’emergenza con un kit dedicato.

La supercar dedicata alla Polizia di Dubai è stata svelata in occasione del Dubai Airshow 2023. All’evento erano presenti Paolo Sartori, Capo dell’area Middle East e Africa di Automobili Lamborghini, il Maggiore Generale Ahmed Mohammed bin Thani, comandante in capo della Polizia di Dubai.

Lamborghini ha voluto regalare una Urus Performante alla Polizia di Dubai, il Super SUV entra di diritto tra le vetture d’ordinanza più belle della città

Il dirigente di Sant’Agata Bolognese ha consegnato le chiavi del Super SUV nelle mani del Comandante per suggellare il passaggio di consegne. Inoltre, Paolo Sartori, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con la Polizia di Dubai, supportandola nella sua cruciale missione di sicurezza pubblica“.

Non si tratta della prima collaborazione tra Lamborghini e la città di Dubai. Infatti, nel corso del 2022, l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha già consegnato una Urus. Ma con l’arrivo della versione Performante, il brand automotive ritiene che sarà possibile contribuire a migliorare la sicurezza in città.

Ricordiamo che Urus Performante è a tutti gli effetti una supercar anche se presenta forme da SUV. Nel cofano della vettura scalpita un motore a combustione interna V8 biturbo in grado di sprigionare 666 CV di potenza e 850 Nm di coppia.

Le prestazioni sono da vera sportiva, grazie ad un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. La velocità massima che il Super SUV è in grado di raggiungere è di 306 km/h. Tuttavia, la versione in servizio presso la Polizia di Dubai è un modello unico per via delle personalizzazioni apportate.

Automobili Lamborghini ha lavorato per preparare la vettura e adattarla al servizio sul campo. Tutte le modifiche, estetiche e funzionali, sono state effettuate per garantire la completa operatività per la pubblica sicurezza nella città di Dubai.

Oltre all presenza dei colori classici della polizia di Dubai, sono presenti le luci LED a 360 gradi di colore blu oltre ad una sirena. Gli interni sono ottimizzati per riporre le armi d’ordinanza in una cassetta blindata e alloggiare le attrezzature di servizio. Non manca il computer di bordo per eseguire tutti i controlli.