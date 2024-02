PosteMobile ha recentemente svelato al pubblico la sua ultima creazione nel panorama delle offerte mobile, che immediatamente si colloca tra le proposte più competitive del settore, specialmente considerando un budget sotto i 7 euro. Una promozione simile è davvero imperdibile, un’occasione unica per tutte le persone che desiderano cambiare gestore, ricercando una promozione ricca di dati, ma allo stesso tempo economica, senza mettere in dubbio la qualità del servizio.

Promo lampo di PosteMobile

La nuova proposta di PosteMobile, denominata “PosteMobile Wow Weekend 50“, è destinata a conquistare l’attenzione del pubblico grazie alla sua combinazione di generosi benefici e un prezzo allettante. Ma cosa include nel dettaglio questo pacchetto? La “PosteMobile Wow Weekend 50” offre:

Minuti illimitati per poter effettuare chiamate verso i numeri nazionali;

per poter effettuare chiamate verso i numeri nazionali; SMS illimitati per comunicare con qualsiasi numero nazionale;

per comunicare con qualsiasi numero nazionale; 50 GB di traffico dati per navigare su Internet , con velocità fino al 4G+;

di traffico dati per navigare su , con velocità fino al 4G+; Servizi aggiuntivi come “ Ti cerco ” e “ Richiama ora “;

come “ ” e “ “; Controllo credito residuo a l numero 401212 e avviso di chiamata ;

l numero 401212 ; Accesso alla navigazione hotspot ;

; Tariffa mensile di soli 6,99 euro.

Va notato che, per poter attivare questa promozione, è previsto l’acquisto della SIM comporta un costo di 10 euro, al quale va aggiunta anche una ricarica iniziale di 10 euro che copre il canone del primo mese di servizio.

Come per tutte le offerte di PosteMobile, anche in questo caso il traffico telefonico (chiamate e SMS) è erogato tramite il sistema dei crediti. In questo caso c’è però un’importante differenza: i crediti sono illimitati. Per quanto riguarda il traffico dati da 50 GB, questo viene erogato in maniera particolare. Ogni mese vengono forniti, oltre ai 10 GB inclusi nel piano standard, anche 40 GB aggiuntivi, sottoforma di bonus che viene aggiunto entro 24 ore dall’attivazione della SIM per il primo mese e, a partire dal secondo mese, viene concesso contestualmente al rinnovo del piano.

C’è un dato importante da tenere a mente. L’offerta “PosteMobile Wow Weekend 50” è disponibile esclusivamente per l’acquisto online e soprattutto sarà accessibile solo per pochissimi giorni. Pertanto, se siete interessati a sfruttare questa occasione, e volete attivare la promozione di PosteMobile vi consigliamo di agire in fretta per non perdere questa opportunità.