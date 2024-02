Droga Zombie: una tragedia in Gran Bretagna accende l’allarme

Una tragedia recente in Gran Bretagna ha portato alla luce un pericolo emergente nel mondo delle sostanze stupefacenti: l’uso della cosiddetta “droga zombie”. Karl Warburton, un uomo di 43 anni, è stato vittima di questa sostanza, gettando l’opinione pubblica nel panico e mettendo in evidenza un nuovo e sinistro sviluppo nel panorama delle droghe illecite.

La “droga zombie”, inizialmente destinata all’uso veterinario su animali di grandi dimensioni, ha trovato una nuova applicazione nel mercato globale delle droghe illegali. È stata implicata nella morte di Warburton insieme ad altre sostanze come eroina, cocaina, fentanyl e poi la xylazine, quest’ultima assunta involontariamente.

Cosa è successo, come ha agito questa droga tanto da essere definita “zombie”

Il King’s College di Londra ha condotto una ricerca su questo caso, rivelando che l’iniezione di xylazine può avere conseguenze devastanti sul corpo umano. Le ferite aperte, le ulcere e gli ascessi che ne derivano possono portare alla necrosi dei tessuti degli arti, un fenomeno che ha guadagnato alla sostanza il macabro soprannome di “droga zombie”. Questo evento non solo segna la prima vittima nota di xylazine in Europa, ma rappresenta anche un campanello d’allarme per il continente già alle prese con l’epidemia mortale di fentanyl. La potenziale carenza di eroina dovuta al bando della produzione di papavero in Afghanistan, annunciato dai talebani, potrebbe aprire la porta a nuove e pericolose sostanze sul mercato illegale. Il richiamo di una nuova tipologia di “evasione dalla realtà” potrebbe essere ancora una volte troppo forte.

Questa svolta richiede una maggiore consapevolezza e preparazione, soprattutto per chi fa uso di eroina, che ora si trova esposto a rischi aggiuntivi legati all’uso della “tranq dope”. L’antidoto per overdose da oppioidi, naloxone, potrebbe rivelarsi inefficace contro queste nuove e potenti sostanze, aumentando il rischio di morte. La tragedia di Karl Warburton mette in luce la rapida evoluzione e la crescente pericolosità del mercato delle droghe illegali. È necessario agire con urgenza per affrontare questa emergenza e proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini, mettendo in guardia dalle conseguenze letali di tale droga.