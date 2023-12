L’introduzione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) nel processo di attivazione delle SIM da parte di Very Mobile rappresenta un cambiamento epocale nel panorama delle telecomunicazioni in Italia. Questa innovazione, recentemente implementata, promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti, offrendo una modalità più rapida, sicura e moderna per attivare le SIM.

Il nuovo processo di attivazione è accessibile attraverso la sezione dedicata chiamata “SPID” sulla pagina ufficiale di Very Mobile, all’interno della categoria “Acquistare”. Gli utenti che scelgono questa modalità possono procedere all’acquisto online della SIM, attendere la consegna, e successivamente avviare il processo di attivazione. Nel caso dell’acquisto di una eSIM, la consegna fisica non è nemmeno necessaria, semplificando ulteriormente il procedimento.

L’attivazione delle SIM Very Mobile con SPID

Per poter completare l’attivazione, i clienti Very Mobile devono scaricare l’app ufficiale dell’operatore e selezionare la voce “Attiva SIM”. Inserendo il proprio codice fiscale e le ultime cinque cifre dell’ICCID della SIM. Questo metodo innovativo di autenticazione si affianca alle tradizionali opzioni, come il caricamento di documenti personali e la registrazione di un video per il riconoscimento.

L’integrazione dello SPID nell’attivazione delle SIM segna un passo significativo verso la completa digitalizzazione delle telecomunicazioni in Italia. Very Mobile, adottando questa evoluzione, fornisce ai suoi utenti un modo più efficiente e conveniente per attivare le SIM. L’utilizzo dell’identità digitale pubblica promette un’esperienza più moderna e sicura nel campo delle telecomunicazioni.

Va sottolineato che questa innovazione non riguarda esclusivamente Very Mobile ma rappresenta una tendenza che coinvolge gradualmente tutti gli operatori italiani.

L’implementazione dello SPID nell’ambito delle telecomunicazioni rappresenta un passo avanti significativo per il settore. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha autorizzato l’utilizzo dello SPID, della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’attivazione delle SIM e la portabilità del numero (MNP) a partire da ottobre. Questa decisione semplifica il processo di identificazione e contribuisce a contrastare fenomeni come lo “SIM swapping”, aumentando la sicurezza per gli utenti.

È evidente che il settore delle telecomunicazioni sta progressivamente abbracciando nuove tecnologie per semplificare i processi e garantire una connessione affidabile e accessibile a tutti. La digitalizzazione completa del processo di attivazione delle SIM rappresenta solo uno dei molteplici passi verso un futuro in cui le telecomunicazioni saranno sempre più integrate nella vita quotidiana, offrendo servizi avanzati in modo efficiente e sicuro.