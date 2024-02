Euronics batte Expert con le SUPER offerte di febbraio al 60%

Ogni giorno è guerra tra i grandi magazzini, i quali si affannano a produrre i volantini più invitanti con offerte straordinarie al loro interno. I nomi conosciuti sono tanti ed è per questo che gli utenti cercano di prediligere solo alcuni marchi più famosi. A tal proposito non può che tornare utile il nome di Euronics, colosso assoluto che domina in Italia ormai da diversi anni a questa parte senza troppi problemi.

Ovviamente tutto verde sul mondo della tecnologia in generale e dell’elettronica, con i prodotti che svariano tra smartphone, computer, televisioni ma anche tanti elettrodomestici. Il nuovo volantino che è stato ufficializzato lo scorso 15 febbraio continua ad avere posto nell’organigramma dei cataloghi dei grandi magazzini. Euronics vuole primeggiare con il suo volantino chiamato “Prezzi di fabbrica“, utile per capire cosa significa il vero risparmio. Come si può notare in basso, ci sono tutte le pagine all’interno di una galleria che raffigura l’intero catalogo. Chiunque volesse proseguire all’acquisto dei prodotti, deve recarsi in store o in alcuni casi sul sito ufficiale.

L’obiettivo dell’azienda è ovviamente uno solo: convogliare quanto più traffico di utenti possibile all’interno dei suoi grandi magazzini. Questa strategia sembra pagare, anche perché è basata sui prodotti migliori all’interno della gamma.

Euronics batte la concorrenza con sconti clamorosi nel volantino di febbraio

Come si può notare nelle pagine del volantino, sono tantissime le smart TV a disposizione, così come gli smartphone. Lo testimonia in pieno la presenza del Galaxy S23 Ultra, dispositivo di Samsung che presenta un costo di soli 897 €. Chiaramente ci sono anche i computer portatili, come i due MacBook Air di Apple, disponibili nella nuova variante con processore M2 e con display con notch a soli 1165 €, e nella vecchia variante con M1 a soli 897 €.

Tutti questi prodotti sul volantino di Euronics possono essere pagati anche in 4 rate con interessi zero, una vera e propria esclusiva.