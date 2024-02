Lidl presenta le OFFERTE che tutti desiderano: c'è il 70% di sconto

L’obiettivo principale di Lidl, dopo il lancio del suo nuovo volantino, è quello di portare dalla sua parte tantissimi nuovi clienti, come effettivamente Lidl ha sempre desiderato. Di questo passo ci riuscirà sicuramente, dal momento che i pezzi sono tantissimi e i prezzi sono molto invitanti.

Stando a quanto riportato, l’ultimo catalogo lanciato lo scorso 19 febbraio e che andrà avanti fino al 25, sta regalando grandi soddisfazioni ai suoi clienti.

Lidl fa vedere tutta la sua forza con l’ultimo volantino, ecco cosa c’è al suo interno di invitante

Nel caso in cui qualcuno non se ne fosse accorto, lo scorso 19 febbraio è arrivato il nuovo volantino di Lidl con tante offerte interessanti. Il colosso sta facendo vedere di che pasta è fatto, non solo per quanto riguarda gli alimentari ma anche tanti prodotti elettronici.

Dopo aver visto la prima pagina che comprende solo ed esclusivamente beni di prima necessità, si può virare direttamente su quelle dove c’è qualche pezzo di elettronica. Un chiaro esempio è la friggitrice ad aria, quella di MasterPro che costa oggi solo 49 € con la sua capienza da 4 litri. Dotata di diversi programmi per cucinare, oltre ad un bellissimo display LED, questa friggitrice garantisce pietanze cucinate perfettamente ma anche 3 anni di garanzia per qualsiasi problema.

La stessa cosa vale per l’articolo di fianco, sempre molto utile in cucina è sempre prodotto dall’azienda MastePro. Si tratta di un tritatutto elettrico, in grado di contenere prodotti per 1,2 litri all’interno del suo bicchiere in vetro. Il prezzo in questo caso è di soli 24,99 €.

Se amate cucinare e fare i dolci, ecco anche un altro dispositivo, uno sbattitore elettrico con doppia frusta. Il prezzo anche in questo caso è di 24,99 € con due anni di garanzia al seguito. Date un’occhiata al volantino che si trova nelle righe più in alto per avere le idee ben chiare.