Smartphone Pieghevoli: Samsung ancora leader, ma forse non per molto

Gli smartphone pieghevoli stanno rivoluzionando il panorama della tecnologia, emergendo come una delle tendenze più interessanti degli ultimi anni. Secondo le stime di TrendForce, nel 2023 sono stati spediti ben 15,9 milioni di dispositivi pieghevoli, registrando un notevole incremento del 25% rispetto all’anno precedente. Anche le prospettive per il futuro non sono da meno. Nel 2024 si prevede un ulteriore salto delle spedizioni, seppur a un ritmo più moderato, con un totale previsto di 17,7 milioni di foldable spediti. Ciò, in termini numerici, corrisponde a un aumento annuo dell’11% e a una quota di mercato dell’1,5%.

Nonostante questa crescita impressionante, gli smartphone pieghevoli si trovano ancora di fronte a diverse sfide da superare. Gli analisti di TrendForce individuano due fattori principali che stanno ne stanno rallentando la crescita.

I motivi della lenta crescita degli smartphone pieghevoli

In primo luogo, molti consumatori mostrano ancora una scarsa fiducia verso questa nuova tipologia di prodotto. La preoccupazione principale riguarda la durata e la qualità del dispositivo pieghevole. Ciò ha portato molti potenziali acquirenti a rimanere cauti nel passare a uno di questo genere con addirittura il timore che possa spezzarsi.

Altro fattore fondamentale è che gli smartphone pieghevoli attualmente presentano prezzi elevati, rendendoli inaccessibili per una vasta parte dei consumatori. Il vero boom delle spedizioni potrà avvenire solo quando sul mercato saranno disponibili dispositivi più economici. Un esempio è il recente lancio del ZTE Libero Flip in Giappone, proposto a meno di 400 euro. Gli esperti prevedono che i costi diminuiranno gradualmente con il calo delle spese dei componenti e l’aumento della disponibilità di pannelli pieghevoli da parte dei produttori cinesi.

Anche considerando questi punti negativi, il mercato degli smartphone pieghevoli continua comunque a mostrare promesse significative per il futuro. Si stima che entro il 2027, questi dispositivi potrebbero rappresentare fino al 5% del settore complessivo dei dispositivi mobili. Al momento, Samsung rimane il leader del settore con i suoi dispositivi e con una quota di mercato del 66,4% nel 2023, anche se si registra un lieve calo rispetto agli anni precedenti. Huawei segue al secondo posto con l’11,9% nel 2023, ma si prevede un aumento della sua quota di mercato nel 2024. Xiaomi si colloca al terzo posto con una quota stabile intorno al 5%. Altri produttori stanno cercando di guadagnare quote di mercato, evidenziando l’interesse e la concorrenza crescente in questo settore in rapida evoluzione.