Lidl, il SUPER volantino con prezzi GRATIS sull'elettronica

Come succede ormai ogni mese, ci sono i soliti volantini che vengono lanciati dalle aziende per mettere in sconto alcuni prodotti nuovi. Più colossi si sono affrettati a fare del loro meglio in questo 2024 e ce ne sono alcuni che sarebbero riusciti a guadagnarsi l’effigie di miglior store in assoluto. Il merito è da attribuire ovviamente ai prezzi molto bassi e anche alle garanzie, come nel caso di Lidl che offre fino a tre anni.

La celebre azienda che ormai non tratta più solo beni di prima necessità intesi come cibo e per la casa, garantisce alcune categorie molto interessanti nel suo ultimo catalogo. C’è ad esempio quella dedicata agli elettrodomestici così come quella dedicata agli utensili da lavoro per ogni. Come potete notare in basso c’è il volantino per intero, al quale potrete dunque dare un’occhiata rendendovi conto di tutto ciò che vi occorre.

Ancora più in basso ci sono poi alcune offerte in particolare spiegate nel dettaglio, tutte disponibili presso i negozi di Lidl. La sensazione è che neanche questa volta le altre aziende riusciranno a strappare di mano lo scettro a questo colosso.

Lidl distrugge la concorrenza con un super volantino, ecco i prezzi fino al 25 febbraio

1 su 9

Diversi prodotti interessanti sono oggi disponibili nel volantino come potete vedere in alto. Una friggitrice ad aria molto interessante ad esempio è disponibile con un ottimo sconto. La sua capienza da 4 litri e il suo display LED gli rendono giustizia: costa oggi solo 49,99 € con tre anni di garanzia.

Un altro prodotto molto interessante è sicuramente lo sbattitore elettrico con 6 velocità. Anche questo con garanzia da tre anni, arriva in sconto con un prezzo di 24,99 €. Per quanto riguarda gli utensili invece ecco una bellissima idropulitrice ad alta pressione che arriverà a partire da questo giovedì con un prezzo di 129 € e con tre anni di garanzia.