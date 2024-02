Nell’ambito delle prospettive future per l’hardware Xbox, emerge il quesito sulla possibile introduzione di una console portatile.

Phil Spencer, figura di spicco di Microsoft, di recente ha fornito una risposta ufficiale a questa domanda, anche se i dettagli lasciano molto spazio all’interpretazione.

Vi sono infatti alcuni segnali che fanno pensare al fatto che la Xbox possa seguire la tendenza delle piattaforme portatili, come ha fatto Steam Deck e Nintendo Switch. Ad ogni modo Spencer ha risposto modo forse poco soddisfacente: “Non abbiamo nulla da annunciare“.

In un’intervista con The Verge, Phil Spencer ha riconosciuto l’attrattiva delle console portatili. Pur lasciando aperte molte speculazioni, questa non-smentita totale suggerisce che Microsoft potrebbe almeno considerare seriamente questa direzione.

Considerato anche il successo ottenuto da dispositivi simili negli ultimi anni.

L’approccio di Xbox al mondo delle console portatili

Spencer ha anche toccato l’argomento dell’accessibilità ai giochi in ogni momento, prendendo spunto dall’esperienza offerta da Nintendo Switch.

Egli in più ha anche menzionato dispositivi come Steam Deck, ROG e Legion Go come esempi positivi nello spazio delle console portatili.

Parlando del lavoro dei team hardware di Xbox, l’esperto ha espresso orgoglio e ottimismo riguardo alle future innovazioni nell’hardware, non solo per quest’anno ma anche per il futuro. Il team della Xbox sta infatto davvero pensando di creare un hardware che venda ai giocatori grazie ai suoi aspetti unici ed inimitabili.

Anche Phil Spencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione definitiva riguardo a una console portatile Xbox, le sue parole lasciano comunque intravedere un potenziale interesse nell’esplorare questa direzione.

Mentre i fan sonoin attesa di ulteriori sviluppi, resta evidente che Microsoft è in costante evoluzione, cercando di offrire esperienze di gioco sempre più diverse e innovative.

Per il momento non abbiamo altre informazioni a riguardo, lo sviluppo di una Xbox portatile resta ancora un punto interrogativo. Ad ogni modo siamo piuttosto certi che una sua realizzazione riuscirà a guadagnarsi all’instante l’entusiasmo e l’accoglienza ei fn dell’omonima console.