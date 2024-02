Oggi i laptop si stanno sempre più evolvendo. Notiamo dai primissimi laptop un notevole aumento della velocità di elaborazione, riescono a darci una grafica migliore, ormai i nuovi display ci fanno vedere con una qualità quasi simile a quella reale, e a prescindere da tutti questi sviluppi si stanno ricercando sempre nuove soluzioni per renderli ancora di più piacevoli nel loro uso. Lenovo oltre a brevettare il primo notebook con display OLED trasparente, si è messa in gioco anche per sviluppare dei laptop con degli schermi “arrotolabili”

Lenovo oltre ai normali display adotterà degli schermi arrotolabili sui nuovi laptop

La compagnia Lenovo, ha fatto emergere al pubblico un brevetto che va a descrivere in maniera abbastanza nitida l’adozione e l’integrazione di display rollable e curvi per i notebook di nuova generazione. Una novità assoluta nel panorama dei notebook che permetterà di avere dei vantaggi in più rispetto ai modelli di notebook con display tradizionali. Questo nuovo metodo consentirebbe l’adozione di un display formato 21:9 con eventualmente anche l’adozione di curvi, per rimanere però del classico formato di 16:9 o 16:10 che solitamente si adottano per i laptop. Lenovo è da tempo che sta cercando di impegnarsi nello sviluppo in prima linea della tecnologia arrotolabile per i display flessibili e ne è una dimostrazione il Moto Rizer al MWC 2023 che alla sua presentazione fece sognare tutti i fan grazie all’incredibile proposta.

Il brevetto inoltre dichiara anche che il display ultrawide arrotolabile può essere ampliato in base alle esigenze di un cliente. Per esempio se usi il laptop per il montaggio video o per la scrittura su programmi richiederebbe una determinata espansione. Il brevetto dichiara anche la possibilità dell’utente di curvarsi il proprio pannello flat a suo piacimento. Questa opzione comunque abbiamo avuto modo di visionarla anche lo scorso anno con i primi monitor OLED dotati di display flessibile