Xbox: il prossimo modello avrà una potenza tecnica mai vista?

Durante un episodio speciale andato in onda del podcast Xbox, gli appassionati di videogiochi sono stati intrattenuti con una serie di rivelazioni che hanno acceso la curiosità riguardo al destino della console Microsoft. Le informazioni condivise hanno intrigato immediatamente gli ascoltatori che ora attendono ulteriori dettagli.

Tra le novità più rilevanti, l’annuncio dell’arrivo su console Xbox di alcuni titoli first party della concorrenza, la fissazione della data di uscita di Diablo IV su Game Pass per il 28 marzo e l’accenno ad una possibile nuova console in fase di sviluppo. Ciò che però ha maggiormente catturato l’attenzione è stata l’affermazione della presidente della società, Sarah Bond, riguardo al prossimo grande salto che si vedrà probabilmente nella console.

Bond ha promesso che la prossima generazione di Xbox segnerà un enorme passo avanti dal punto di vista tecnologico, il più significativo mai visto fino ad ora. Non si sa ancora se si riferisca esclusivamente alla potenza bruta della console o se coinvolga anche altre innovazioni tecnologiche.

Nuova Xbox e nuove specifiche tecniche da urlo

Le indiscrezioni emerse durante i dibattiti per l’approvazione dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sembrano confermare l’esistenza di una nuova Xbox in fase di sviluppo. Gli esperti ipotizzano che il balzo citato da Bond potrebbe riguardare l’integrazione tra l’hardware locale e il cloud, un ambito su cui Microsoft sta lavorando da tempo.

Questa ipotesi trova riscontro nell’esperienza passata con Crackdown 3, un gioco progettato per sfruttare il cloud al fine di aumentare la distruttibilità ambientale. Anche se pare che i dati abbiano dimostrato che il risultato finale non abbia soddisfatto le aspettative, i progressi nelle infrastrutture di rete e nelle tecnologie cloud potrebbero rendere finalmente possibile una svolta di questo tipo. Il futuro di Xbox sarà, secondo queste informazioni, strabiliante. Grazie alla prospettiva di una nuova console e potenziali innovazioni tecnologiche in grado di ridefinire il mondo dei videogiochi si potrebbe assistere ad una rivoluzione della console dopo parecchio tempo. L’arrivo previsto della nuova Xbox dovrebbe essere fissato entro la fine del 2028. Dovremmo attendere ancora parecchio per averla tra le mani.