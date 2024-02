Lenovo, terremoto in vista: sarà suo il primo notebook con display trasparente? una rivoluzione vera e propria che spariglierebbe tutte le carte aprendo nuovi scenari assolutamente inediti ed esclusivi.

Cos’è Lenovo?

Lenovo è stata fondata come Legend Group Limited e New Technology Developer Incorporated ed è una multinazionale cinese con sedi a Pechino, in Cina, e a Morrisville, negli Stati Uniti. Progetta, sviluppa, produce e vende personal computer, tablet, smartphone, workstation, server, dispositivi di archiviazione elettronici, software di gestione IT e televisori intelligenti.

Quale è la novità?

Lenovo, oltre alla sfida al mondo gaming con Legion GO, cioè la sua potente console handheld di ultima generazione, sarebbe pronta al grande passo, presentando al mondo il primo notebook con display OLED trasparente. Le TV trasparenti sono state protagoniste al CES 2024 a inizio anno, ma la loro presenza sembrava avere ancora un sapore etereo, intangibile e lontano, seppur di poco, dal loro approdo sul mercato. Men che meno si pensava che un display OLED di questo tipo potesse diventare protagonista dei rumori addirittura nel segmento dei PC portatili.

Quando ci sarà la sua prima apparizione?

l misterioso dispositivo della gamma ThinkBook dovrebbe fare la sua prima apparizione al Mobile World Congress 2024, che aprirà le porte al pubblico proprio alla fine del mese di febbraio. Una kermesse, quella di Barcellona, dove Lenovo l’ha spesso fatta da padrona con i suoi prototipi più futuristici. Senza andare troppo lontano, proprio al MWC 2023 lasciò a bocca aperta il prototipo Moto Rizer, dispositivo rollable in formato “Flip” che catturò l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Il primo notebook con display OLED trasparente dovrebbe avere a bordo Windows 11. Tra le altre caratteristiche, dovrebbe esserci una tastiera rimovibile molto particolare, un “corpo” unico in vetro con tecnologia touch che suggerirebbe la possibilità di poterla utilizzare anche a schermo chiuso, quindi attraverso il display.