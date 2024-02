Un esperimento afferma che le farfalle hanno memoria del passato

Reddit è ormai il social protagonista degli ultimi quesiti davvero curiosi. Uno di essi è proprio quello legata alla domanda se le farfalle hanno memoria del loro passato da bruco. Alcuni esperimenti effettuati da non molto tempo fa, sembra che rispondano a questo fenomeno.

Grazie agli studi effettuati dalla geniale mente della biologa Martha Weiss, si è scoperto che le farfalle e le falene, durante il loro insolito ciclo di vita, tengano memoria di ciò che gli è successo in passato. Quindi, spiegato più dettagliatamente, sembra che questi coloratissimi insetti conservino i propri ricordi da bruco, senza alterare il sistema nervoso durante la riformulazione dell’organismo.

Le farfalle si ricordano del passato? un esperimento lo conferma

La precedente conclusione è stata ricavata a seguito di un esperimento effettuato dai ricercatori della Georgetown University. Rilasciando acetato di etile (liquido volatile con un odore simile a quello dell’acetone) nell’ambiente dei bruchi, quest’ultimi non hanno avvertiti fastidi dovuti dall’odore. Inoltre, in associazione all’acetato, sono state somministrate alle farfalle delle scosse elettriche affinché si potessero addestrare per evitare la fragranza. Il secondo step dell’esperimento consisteva nel far scegliere ai bruchi due ambienti diversi: il primo caratterizzato dalla presenza nell’aria dell’acetato di etile, mentre il secondo senza la fragranza. E’ venuto fuori che il 78% dei bruchi ha evitato il primo ambiente, cioè quello con l’acetato; stesso risultato anche dopo la trasformazione in falene. Ciò sta ad affermare che gli insetti in questione hanno mantenuto la memoria del loro stato larvale. Tutto non grazie ad una eredità chimica, ma bensì ad un apprendimento associativo mantenuto anche dopo la metamorfosi dei lepidotteri.

Le conclusioni sono facili da trarre, dovute dal fatto che l’esperimento effettuato ha riscontrato esiti positivi, mostrando come le farfalle e le falene mantengano i loro ricordi anche dopo lo stato di metamorfosi.