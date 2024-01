La crescente emergenza legata alla diffusione della droga conosciuta come “kush” in Sierra Leone ha raggiunto livelli preoccupanti, portando a una vera e propria crisi sanitaria nel paese africano. Questa sostanza, dalle caratteristiche allarmanti, è diventata oggetto di crescente attenzione a livello internazionale a causa dei suoi effetti devastanti sulla salute e sulla sicurezza pubblica.

La kush è una pericolosa miscela di sostanze psicoattive, la cui composizione è estremamente inquietante. La sua formulazione comprende una combinazione di cannabis, fentanyl, tramadolo, formaldeide e, secondo voci non confermate ma particolarmente agghiaccianti, persino ossa umane macinate. Questa letale combinazione è creata da bande criminali locali, ma è stato segnalato un preoccupante coinvolgimento delle reti criminali transnazionali.

Persone rese “zombie” da una droga

Il fentanyl, uno degli ingredienti chiave, sembra originare da laboratori clandestini in Cina, dove viene prodotto illegalmente e successivamente contrabbandato in Africa occidentale. Allo stesso modo, il tramadolo ha una fonte simile, con laboratori illegali situati in diverse regioni dell’Asia. La formaldeide, è una sostanza chimica che può causare gravi allucinazioni. Gli effetti della kush variano ampiamente a seconda dell’utente e della composizione specifica assunta, contribuendo alla complessità della situazione. Inoltre, la sostanza crea una forte dipendenza. Dettaglio questo che crea anche problemi economici per i malcapitati che cadono vittima di questa droga e che spesso si ritrovano al centro di attività criminali per finanziarsi e acquistare le nuove dosi.

Questo fenomeno non solo pone a repentaglio la salute individuale dei cittadini coinvolti, ma contribuisce anche a generare un aumento delle attività criminali e dei comportamenti ad alto rischio nella società. La situazione sta diventando sempre più allarmante considerando che la kush si sta velocemente diffondendo anche in altre zone. Questa pericolosa droga, infatti, ha travalicato i confini della Sierra Leone, estendendosi anche in Guinea e Liberia, paesi confinanti che condividono una frontiera con il paese originario della droga. Questo agevola il traffico illecito di sostanze stupefacenti, complicando ulteriormente gli sforzi per affrontare la crisi.

L’affrontare questa emergenza richiede un approccio coordinato a livello globale. Coinvolgendo le autorità locali, nazionali e internazionali nella prevenzione, nella repressione del traffico illegale, sarà possibile intervenire con servizi di recupero. Solo attraverso uno sforzo collettivo e integrato sarà possibile contrastare efficacemente la diffusione della kush e mitigarne gli impatti devastanti.