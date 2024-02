Spesso parliamo sul nostro sito di friggitrici ad aria, ovvero piccoli fornetti che presentano una metodologia di cottura differenti, grazie alla ventilazione in ambienti ristretti con emissione dall’altro. Per una volta vogliamo allontanarci a quelli che sono i nuovi standard di cucina, avvicinandoci ad una vera e propria friggitrice classica, di marca De’Longhi.

Il modello è la De’Longhi F28311.W1 RotoFry, si tratta della friggitrice ad olio che tutti conosciamo benissimo, con cestello rotante angolato, ed un sistema Easy Clean di facile pulizia. Nella parte anteriore trova posto il sistema di controllo, caratterizzato dal termostato regolabile, i vari programmi pre-impostati, il tasto di accensione/spegnimento, e la manopola utile per la rimozione del cestello, che presenta una capacità di 1,2 litri (con oblò trasparente per poter osservare l’interno).

Friggitrice De’Longhi: ottimo prezzo su Amazon

Ghiottissima occasione per acquistare, finalmente, una buona friggitrice dal prezzo più che abbordabile. Il modello discusso nell’articolo, che ricordiamo ancora una volta essere una De’Longhi F28311.W1 Rotofry, può essere acquistata a soli 109,90 euro, grazie all’ultima offerta lanciata da Amazon. Eccovi il link dove completare l’acquisto.

Dimensionalmente parlando il prodotto risulta facilmente accessibile da parte di tutti i consumatori, infatti raggiunge 14,2 x 12,2 x 9,4 centimetri, così da poter essere posizionata praticamente dovunque si desideri. Il termostato, di cui vi abbiamo ampiamente parlato sopra, può essere regolato tra 150 e 190 gradi centigradi, riuscendo a scegliere la temperatura adatta e corretta per le vostre singole ricette. Per cestello rotante si intende che lo stesso viene ciclicamente, ed automaticamente, immerso nell’olio, così da rendere i cibi più croccanti (la capacità di 1,2 litri corrisponde circa a 1kg di cibo). La spedizione è gestita direttamente da Amazon, ed è prevista la consegna gratuita a domicilio in poco tempo.