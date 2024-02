Il Voice over LTE (VoLTE) si profila come una possibile novità imminente anche per i clienti dell’operatore telefonico Iliad. Questa tecnologia, introdotta diversi anni fa, è già una realtà consolidata per i principali operatori telefonici italiani, ma fino ad ora sembrava essere esclusa dall’offerta di Iliad.

Ora invece, sembra che un cambiamento sia in corso per soddisfare le aspettative dei clienti che sperano di beneficiare del servizio VoLTE. Notizie recenti indicano che l’operatore ha avviato i primi test su alcune SIM Business attive sulla propria rete.

La tecnologia VoLTE arriva tra i clienti Iliad

Per coloro che non sono familiari con il concetto, il VoLTE consente di utilizzare la rete LTE anche durante le chiamate vocali tradizionali, garantendo una qualità audio superiore rispetto alle chiamate effettuate tramite le reti più datate.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti sul forum FibraClick, Iliad ha attivato il VoLTE su alcune delle sue SIM Business, come confermato dall’icona del servizio visualizzata nella barra di stato dei dispositivi interessati. I primi test hanno anche dimostrato che il VoLTE era effettivamente attivo durante le chiamate vocali.

I test sembrano essere diffusi in diverse aree geografiche, con segnalazioni che arrivano sia dalla Lombardia che dalla Calabria. È importante notare, che al momento, come detto, il servizio sembra essere limitato ai clienti Business e non è ancora disponibile per quelli privati.

Secondo quanto riportato fino ad ora però ci sono segni che indicano che Iliad sta preparando il terreno per un lancio più ampio del VoLTE. L’informazione è stata riscontrata nei documenti ufficiali riguardanti le offerte dell’operatore, che menzionano il servizio anche per i clienti Business. Questo suggerisce che potrebbe essere solo una questione di tempo prima che il VoLTE diventi disponibile per tutti i clienti dell’operatore telefonico.

Dunque, i clienti privati di Iliad devono ancora attendere per poter beneficiare del servizio VoLTE. Nel frattempo, è chiaro che l’operatore sta compiendo passi avanti significativi per migliorare la gamma di servizi offerti a tutti i suoi utenti, vecchi e nuovi. Si consiglia quindi di rimanere aggiornati sulle piattaforme ufficiali dell’operatore per visionare eventuali sviluppi futuri riguardanti l’introduzione del VoLTE per tutti i clienti Iliad.