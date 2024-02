Fastweb continua ad impegnarsi per migliorare l’esperienza d’uso per i propri clienti che scelgono di affidarsi ai servizi offerti dall’operatore vestito di giallo che come gli altri, si impegna a garantire promozioni super per i suoi clienti e nel tempo si applica per rendere i propri servizi sempre un gradino al di sopra le aspettative, ecco dunque che ha deciso di aggiungere alcuni nuovi smartphone di casa Motorola alla lista dei device compatibili con il VoLTE, ampliando dunque la possibilità di usufruire delle chiamate in alta qualità su rete 4G per chi lo desidera.

Per chi non lo sapesse il VoLTE sta per Voice over LTE e consente di effettuare le chiamate sfruttando la rete 4G, dunque offre una qualità audio decisamente superiore a quella che normalmente viene offerta dalla rete cellulare standard, solo che appunto questa opzione deve essere supportata dagli smartphone che utilizziamo e se necessario anche attivata, la differenza però diventa decisamente palese, con voce e suoni molto più nitidi.

Nuovi smartphone supportati

Fastweb ha inclusi dei nuovi device di casa Motorola nella lista dei compatibili tra cui risaltano il Moto G32, il Moto G53 e il Motorola Razr 2022, questo per migliorare l’esperienza per i propri clienti, ovviamente tutto ciò fa parte di una strategia di mercato specifica per rendere l’operatore molto più appetibile mese dopo mese.

Per attivare il VoLTE sui device dunque compatibili la procedura è molto semplice sia che siate su piattaforma iOS che Android:

Android : Aggiornare il dispositivo all’ultima versione di Android e dopo il riavvio il VoLTE sarà attivo in automatico.

: Aggiornare il dispositivo all’ultima versione di Android e dopo il riavvio il VoLTE sarà attivo in automatico. iOS: Aggiornare iPhone ad una versione di iOS 16 o superiore, al riavvio successivo VoLTE si attiverà automaticamente.

Vi ricordiamo infine che il VoLTE non funziona se siete in modalità roaming dunque se vi trovate all’estero, in tal caso dovrete utilizzare la rete cellulare normale.