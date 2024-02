La situazione degli incentivi auto in Italia si trova attualmente in uno stato di incertezza. Se, da un lato, il Piano Incentivi 2024 è stato presentato il primo giorno di febbraio, offrendo un generoso contributo di 13.750 euro per l’acquisto di vetture elettriche, dall’altro, l’iter burocratico per l’approvazione rischia di protrarsi fino alla fine di marzo.

Il limbo degli incentivi auto in Italia

Verso fine gennaio 2024, gli incentivi auto sono stati ripristinati, ma seguendo ancora le regole del 2023, garantendo un contributo massimo di 5.000 euro per l’acquisto di auto elettriche. I fondi destinati alle auto con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi di anidride carbonica per chilometro, particolarmente richieste dagli acquirenti, sono esauriti rapidamente, creando un clima di incertezza che ha notevolmente rallentato il mercato delle auto elettriche e ibride plug-in.

Questa incertezza ha spinto diversi produttori a anticipare la situazione, offrendo cospicui sconti sul costo delle vetture. Renault è tra i primi, offrendo un incentivo massimo di 13.750 euro sulle sue auto elettriche. Allo stesso modo, altri marchi di Stellantis come FIAT, Citroen e Peugeot stanno proponendo tagli al listino, con offerte che includono sconti su auto ibride.

Per uscire da questa situazione di stallo, diversi produttori stanno giocando d’anticipo, proponendo già ora consistenti riduzioni di prezzo. Toyota ha introdotto il “We Hybrid Bonus” che offre sconti fino a 6.000 euro sull’acquisto di modelli ibridi. Anche produttori asiatici come Nissan e Hyundai offrono significativi sconti su alcuni modelli.

Inoltre, brand come Ford e Smart non sono rimasti a guardare, presentando offerte interessanti, con lo Smart SUV #3 che può beneficiare di uno sconto fino a 9.000 euro in determinate condizioni.

Sconti da Stellantis e altri per affrontare l’incertezza

Questa fase di incertezza ha spinto l’industria automobilistica a adottare strategie proattive, offrendo sconti e incentivi per stimolare le vendite. Resta da vedere come l’approvazione del Piano Incentivi 2024 influenzerà ulteriormente il mercato e se altre iniziative seguiranno per sostenere l’adozione di veicoli più sostenibili.