Rockstar Games ha acceso le speranze di tutti i videogiocatori del mondo con il trailer di GTA VI. Il video di lancio è stato visto da migliaia di persone in pochissimo tempo, tanto da infrangere diversi record.

Come indicato da Take-Two Interactive Software nel proprio bilancio previsionale del 2024, GTA VI ricopre un ruolo centrale nella strategia commerciale della software house e del publisher. Il titolo è stato annunciato per l’anno 2025 ma senza una finestra di lancio specifica.

Tuttavia, provando ad immaginare un possibile periodo di commercializzazione, ogni momento da aprile a dicembre del prossimo anno è possibile. Tuttavia, se l’obiettivo dell’azienda è quello di massimizzare le vendite, sicuramente il periodo più propizio è quello legato alle festività Natalizie del 2025.

Il team di sviluppo di Rockstar Games sta lavorando sodo su GTA VI con lo scopo di presentarlo solo dopo che il titolo sarà assolutamente perfetto

Una possibile motivazione per mantenere ancora un certo mistero sul titolo potrebbe essere legata alla volontà di procedere con lo sviluppo nel migliore dei modi. In una recente intervista a Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two ha dichiarato che Rockstar Games sta cercando la perfezione.

Secondo l’Amministratore Delegato, GTA VI verrà pubblicato quando il titolo sarà ottimizzato al meglio. Gli sviluppatori non vogliono rilasciare un titolo affetto da vistosi bug e problematiche che potrebbero danneggiare l’esperienza videoludica. Il gioco dovrà tendere alla perfezione perché è questo che il mercato chiede a Rockstar Games e desidera trovare in un titolo della saga di Grand Theft Auto.

Gli utenti sperano che, per raggiungere questa perfezione tanto cara alla software house, la finestra di lancio di GTA VI non venga posticipata. Nel bilancio previsionale di Take Two Interactive Software, il titolo è previsto tra i titoli che arriveranno nel 2025 e speriamo che questa previsione venga rispettata.

Inoltre, proprio il prossimo anno sarà molto ricco di annunci in quanto è atteso il debutto di: