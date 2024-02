WINDTRE si prepara a introdurre novità significative e a prorogare alcune delle sue offerte sia per la telefonia mobile che per quella fissa, estendendo i termini fino ai primi giorni di marzo 2024. Queste modifiche interessano sia i nuovi che i vecchi clienti, riflettendo l’impegno dell’operatore nel rispondere alle diverse esigenze della sua clientela con aggiornamenti e miglioramenti continui ai suoi servizi.

WINDTRE: gli aggiornamenti del mese di Febbraio

Nel settore mobile, un cambiamento rilevante riguarda l’applicazione WINDTRE Family Protect, specificatamente progettata per salvaguardare la navigazione online, soprattutto per i più giovani. L’app non sarà più parte delle nuove attivazioni dell’offerta Super 5G Under 14+ che ha un costo mensile di 9,99 euro. Invece, l’azienda introdurrà un servizio di blocco gratuito per contenuti e applicazioni inadeguate per ogni SIM sulla rete WINDTRE, evidenziando la sua dedizione a fornire un ambiente online sicuro per i minori.

Per quanto riguarda i clienti più anziani o con disabilità, l’offerta Full Care Easy Pay non è più disponibile sia online che nei punti vendita dal 19 febbraio, suggerendo un riorientamento delle strategie dell’azienda per meglio soddisfare le esigenze di tutti i suoi utenti. Per le offerte di telefonia mobile, WINDTRE ha deciso di prorogarle fino al 3 marzo 2024, permettendo ai clienti di beneficiare più a lungo delle condizioni vantaggiose attualmente in vigore.

Passando al settore della rete fissa, alcune offerte saranno prorogate fino al 29 febbraio e altre fino al 3 marzo 2024. Un esempio è la promozione che riduce il costo di attivazione per le linee in Fibra FTTH nelle aree bianche, che sarà disponibile a un prezzo ridotto di 19,99 euro anziché 49,99 euro fino alla fine di febbraio, per poi tornare al prezzo originale dal 1° marzo.

Le restanti offerte per la rete fissa, inclusi i pacchetti Super Fibra sia in tecnologia FTTC che FTTH, così come le opzioni FWA su rete 4G e 5G, saranno anch’esse estese fino al 3 marzo, a meno di ulteriori modifiche.

Queste novità arrivano in un periodo in cui WINDTRE si impegna anche nel miglioramento della sua rete, come dimostrato dall’aggiornamento della lista di dispositivi compatibili con il Wi-Fi Calling e dal lancio di offerte vantaggiose per i vecchi clienti. L’espansione della copertura 5G di WINDTRE contribuisce ulteriormente a posizionare l’operatore come un punto di riferimento nel panorama delle telecomunicazioni, nonostante le sfide generali nel settore della connettività 5G in Europa.