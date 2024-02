Smartphone di valore: c'è una lista di dispositivi che vi farà guadagnare grandi cifre

L’avvento degli smartphone ha dato vita a un fenomeno di collezionismo unico, con alcuni che sono diventati addirittura estremamente rari e preziosi. Vediamo di quali degli smartphone più introvabili e ricercati dai collezionisti stiamo parlando e il loro rispettivo valore.

Smartphone di valore: i modelli preziosi e rari

Primo iPhone (iPhone 1 o iPhone 2G): Lanciato oltre 15 anni fa, ha rivoluzionato il mercato degli smartphone integrando molteplici funzionalità in un unico dispositivo con schermo touch. Un esemplare in buone condizioni può valere oltre 1000 euro, e il doppio se seminuovo.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition: Edizione limitata a soli 1000 pezzi disponibile esclusivamente in Corea del Sud. La confezione, che ricalca l'estetica di una BMW, include gadget tematici, rendendo questo smartphone molto ambito. Il prezzo di partenza è di circa 1300 euro, ma la sua rarità ha fatto schizzare il costo al doppio poco dopo il lancio.

Pink Galaxy S2: Modello del 2012 raro nella sua colorazione rosa, lanciato in occasioni speciali come San Valentino solo in alcuni paesi. La limitata disponibilità e l'uscita in momenti specifici rendono questa versione particolarmente ricercata dai collezionisti.

Smartphone OnePlus Ace Genshin Impact: Dedicato al popolare videogioco Genshin Impact, questo smartphone viene fornito in una confezione speciale che include numerosi gadget e accessori a tema. Con un prezzo di lancio di circa 1800 dollari, è destinato a diventare ancora più prezioso.

POCO Buds Pro Genshin Impact: Set di auricolari bluetooth ispirati al personaggio di Klee del videogioco Genshin Impact. Nonostante non siano in edizione limitata, il design unico e la confezione a forma di libro magico li rendono un oggetto di desiderio per i fan del gioco, disponibili in Italia a 54,99 euro.

Questi esempi dimostrano come il collezionismo di smartphone sia diventato una vera e propria passione per molti, con modelli che acquisiscono valore non solo economico ma anche storico e culturale.