Uno dei migliori smartphone Samsung è stato oggi scontato del 41% su Amazon, un prezzo fortemente in ribasso che estende al massimo la possibilità di acquisto da parte di tantissimi utenti sul territorio, così da essere sicuri di poterlo raggiungere senza particolari pensieri o problemi.

Il modello in questione è nientemeno che il Samsung Galaxy A14, un dispositivo veramente economico, che comunque risulta essere perfettamente in grado di integrare al proprio interno specifiche tecniche di alto livello. Tra queste annoveriamo l’ampio display LCD da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, ma anche un processore octa-core di discreta qualità, che viene supportato a sua volta dalla presenza di 4GB di RAM e di 128GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Samsung Galaxy A14: un prezzo tra i più bassi del momento

Il Samsung Galaxy A14 vince a mani basse la palma di smartphone dal migliora rapporto qualità/prezzo del momento, infatti il suo prezzo consigliato sarebbe di 229 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di ridurre fortemente la spesa che gli utenti devono sostenere, abbassandola addirittura del 41%, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 136 euro. Il tutto ovviamente con garanzia no brand e per un dispositivo completamente sbrandizzato. Premete qui per completare l’acquisto.

I suoi punti di forza non sono solamente legati al SoC ed al display, ma vengono estesi prima di tutto al comparto fotografico, rappresentato da 3 sensori differenti nella parte posteriore. Il principale è da 50 megapixel con apertura F1.8, seguito poi da un secondario ultra-grandangolare da 5 megapixel con apertura F2.2, per finire con il macro da 2 megapixel e apertura F2.4. Molto interessante è anche la batteria, un componente da 5000mAh, che riesce a coinvolgere ed avvolgere il consumatore con una autonomia quasi superiore al normale.