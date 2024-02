Stellantis, uno dei principali gruppi automobilistici al mondo, ha annunciato un’importante espansione delle sue capacità produttive di veicoli elettrici in Ungheria.

Questa decisione rappresenta un passo molto importante nel panorama dell’industria automobilistica e sottolinea l’impegno di Stellantis verso soluzioni di trasporto sostenibili.

L’iniziativa di espansione, supportata da cospicui investimenti e dal sostegno governativo, prevede l’introduzione della produzione di moduli di propulsione elettrica (Edm) presso lo stabilimento di produzione di Szentgotthard, in Ungheria.

Con un investimento totale di 103 milioni di euro, questa operazione mira a potenziare la produzione di componenti per veicoli elettrici.

Ma non solo, mira anche a facilitare la transizione verso alternative di trasporto più pulite.

Stellantis, benefici per l’economia e l’occupazione

La decisione di Stellantis di stabilire la produzione di moduli di propulsione elettrica in Ungheria si inserisce nelle iniziative globali volte ad accelerare la transizione verso la mobilità elettrica. In questo modo l’azienda intende svolgere un ruolo attivo nel promuovere un futuro di trasporto più ecologico.

Questo investimento non solo contribuirà a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale.

Creando opportunità di lavoro e stimolando lo sviluppo industriale.

L’espansione delle attività di produzione di veicoli elettrici a Szentgotthard garantirà la creazione di posti di lavoro qualificati e sostenibili, contribuendo al benessere della comunità locale.

Un passo avanti verso la mobilità sostenibile

Con questa iniziativa, Stellantis si conferma un pioniere nella transizione verso la mobilità sostenibile. Ponendo le basi per un futuro in cui i veicoli elettrici rappresentano la norma. La produzione di moduli di propulsione elettrica in Ungheria rappresenta un passo cruciale verso la riduzione delle emissioni di gas serra e il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale a livello globale.

Possiamo quindi dire che l’espansione della produzione di veicoli elettrici da parte di Stellantis in Ungheria segna un importante traguardo nella trasformazione dell’industria automobilistica verso una maggiore sostenibilità.

Questo investimento non solo favorirà la transizione verso veicoli più ecologici, ma contribuirà anche alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo economico locale.