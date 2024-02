A quanto pare l’azienda cinese di smartphone ha deciso di regalare un fratellino minore al suo smartwatch premium Xiaomi Watch 2 Pro, stando alle ultime indiscrezioni infatti sarebbe in arrivo un nuovo device, lo Xiaomi Watch 2 basato su WearOS di Google che offrirà caratteristiche meno premium rispetto al fratello maggiore ma anche un prezzo decisamente più competitivo e accessibile.

Negli ultimi giorni prima del suo arrivo ufficiale stanno trapelando in rete come prevedibile numerosi leaks tra cui come potete vedere sopra anche alcune immagini che ne raffigurano il design e l’aspetto, scopriamo insieme le specifiche tecniche trapelate in rete.

Specifiche di livello

Design:

Cassa in alluminio da 46 mm (nera o argento)

Cinturini in fluoroelastomero

Schermo AMOLED da 1,43″ (466 x 466 pixel)

Always-On Display

Tantissimi watch face

Hardware:

Chipset Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm

Connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.2

NFC per pagamenti

GPS integrato

Impermeabilità fino a 5 ATM

Software:

Wear OS di Google

Funzionalità:

Oltre 150 modalità sportive

Monitoraggio del battito cardiaco

Monitoraggio del sonno

Misurazione SpO2

Chiamate Bluetooth

Autonomia:

Circa 65 ore

Prezzo:

Tra 199,9€ e 219,9€

Si tratta dunque di uno smartwatch decisamente di livello elevato che sicuramente non offre la qualità del fratello maggiore ma che comunque garantisce un’esperienza d’uso di livello con tutte le funzionalità che possono servire ad adempiere al proprio ruolo.

Riguardo le tempistiche del suo arrivo sul mercato probabilmente visto il periodo di rilascio dei leaks il suo debutto sarà al Mobile World Congress del 2024 in concomitanza della presentazione della serie Xiaomi 14, non rimane che attendere.

Ricordiamo che attualmente l’unico disponibile è la versione Xiaomi Watch 2 Pro ad un prezzo di 269,99 euro in Europa.

Non rimane che attendere, il Mobile World Congress terminerà il 29 Febbraio e Xiaomi deve ancora mostrare al mondo i suoi nuovi prodotti ma è solo questione di tempo, entro le prossime due settimane i misteri saranno svelati per intero.