Noi tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di Final Fantasy VII, gioco di punta della famosa azienda Square Enix che da sempre vanta titoli di un certo livello tra i quali appunto spicca la serie Final Fantasy, talmente amata da aver anche conquistato per un certo periodo Disney nel famoso crossover tra i personaggi di FF e quelli di Kingdom Hearts visti in Kingdom Hearts 1 e 2, non più riproposto però nel terzo capitolo.

Ebbene tutti coloro che hanno giocato a Final Fantasy VII sanno come la storia sia un agglomerato di momenti piacevoli, divertenti e leggeri ma anche di come, il fulcro di quest’ultima sia drammatico, i personaggi infatti si ritrovano ad affrontare perdite e sofferenza.

Stando alle ultime indiscrezioni però, Yoshinori Kitase, il produttore di Final Fantasy VII, vorrebbe nel finale rendere tutti felici.

L’indiscrezione sul finale

Il produttore sembrerebbe aver dichiarato presso una testata spagnola che dopo aver lavorato per oltre trent’anni con i personaggi di Final Fantasy VII vorrebbe solo renderli felici, regalando loro dunque un finale dal sapore dolce dopo 3 decenni di sofferenza, ciò detto però il destino del videogioco è deciso da un team di sviluppo e non solo dal produttore, dunque è altamente probabile che continueremo a vedere sofferenza e dramma anche a scanso di un lieto fine a completamento.

Per chi non lo sapesse Final Fantasy VII Rebirth è in arrivo il 29 Febbraio 2024 e sarà disponibile in esclusiva per PS5, si tratta di un gioco d’azione con pausa tattica e sequel del precedente capitolo Final Fantasy VII Remake, al momento se siete curiosi è disponibile già una demo sullo store di PlayStation, per il resto dovrete attendere due settimane per il rilascio globale del capitolo che probabilmente chiuderà una volta per tutte la saga del settimo capitolo dopo trent’anni certamente non facili per i personaggi.