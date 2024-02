Il 2023 è stato costellato da rimodulazioni di contratti e aumenti dei prezzi delle tariffe che ha visto coinvolti bene o male quasi tutti gli operatori telefonici presenti in Italia.

La crisi economica scoppiata in Europa dopo la pandemia e il conflitto in Ucraina ha causato una grande inflazione con conseguenti aumenti in diversi settori, soprattutto quello energetico.

Non fa assolutamente eccezione il mercato delle telecomunicazioni, con i gestori costretti a rivedere i contratti con i propri clienti e incrementare i prezzi delle tariffe telefoniche per fissi e mobili.

Il 2024, anche se iniziato solo da poco, sembra voler continuare sulla scia dell’anno appena passato, portando ancora rimodulazioni e aumenti.

Proprio in questi giorni TIM ha annunciato l’ennesima rimodulazione con un incremento fino a 2,49 euro al mese per i clienti di alcune promozioni ricaricabili.

TIM, come fare per evitare gli aumenti delle tariffe

I clienti colpiti dall’ultimo aumento dei costi delle tariffe verranno contattati via SMS e dal 13 marzo 2024 subiranno un accrescimento del prezzo della loro offerta che potrebbe variare da 0,99 e 2,49 euro in più.

Il cliente può inoltre usufruire di due valide opzioni promosse da TIM: l’utilizzo del 5G gratuito e incluso nel prezzo, oppure l’aumento di 50 GB di internet al mese.

Entrambe le offerte, proposte via SMS ai clienti, potranno essere attivate inviando un SMS al 40916 e digitando, rispettivamente, i seguenti testi: 5G ON e 50GIGA ON.

I clienti che non sono interessati a subire un aumento del costo della propria offerta potranno decidere di partecipare a un’opportunità esclusiva a loro riservata allo stesso prezzo della promozione precedente e con 2 GB di internet in più, oppure decidere istantaneamente di disattivare l’offerta.

Un’altra opzione è il recesso del contratto e il successivo passaggio a un altro operatore telefonico, recandosi in un centro TIM, chiamando il 119 oppure compilando l’apposito modulo online presente sul sito dell’operatore.