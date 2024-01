Al giorno d’oggi, gli utenti sono alla ricerca di offerte di rete mobile sempre più convenienti ma allo stesso tempo con tanto da offrire. Nel panorama della telefonia mobile in Italia, gli operatori telefonici virtuali sono quelli che hanno dalla loro parte delle offerte di rete mobile davvero sorprendenti. Tre di questi, ovvero Very Mobile, Kena Mobile e ho Mobile, offrono in particolare tutti e tre delle offerte a basso costo molto interessanti.

Very Mobile, Kena Mobile e ho Mobile, ecco le super offerte extra convenienti

Tra i vari operatori telefonici presenti in Italia, Very Mobile, Kena Mobile e ho Mobile stanno proponendo delle offerte di rete mobile davvero eccezionali. Come già detto in apertura, infatti, questi operatori sono tra i più apprezzati dagli utenti grazie a quello che hanno da offrire. Tutti e tre, in particolare, stanno al momento proponendo delle offerte a basso costo.

Tutti e tre gli operatori stanno infatti proponendo delle offerte dal costo di appena 5,99 euro. Partiamo da Very Mobile con la sua offerta Very 5,99 Flash Back. Quest’ultima include ogni mese fino a 120 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. L’operatore in questione sta anche proponendo l’offerta Very Esclusiva 4,99 euro che, ad un costo più basso di 4,99 euro al mese, include fino a 100 GB.

Passiamo poi a ho Mobile. Questo operatore sta invece proponendo l’offerta mobile ho. 5,99 100 Giga. Anche in questo caso, gli utenti avranno a disposizione 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Passando infine all’operatore Kena Mobile, c’è la nuova offerta denominata Kena 5,99 Smart 100. Anche con questa offerta sono inclusi 100 GB di traffico dati. Gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.