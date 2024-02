Iliad ha l'offerta TOP, costa 9 EURO e ci sono 200 GIGA con un regalo

Per battere un gestore come Iliad ci vuole davvero qualcosa di incredibile, soprattutto quando lancia campagne promozionali nuove. Il famoso gestore che dal 2018 riesce a dettare legge senza problemi in Italia, vuole continuare su quella linea, senza mai mollare un centimetro. Il rapporto con gli altri provider sembrano non essere proprio amorevole, anche se comunque c’è rispetto.

Adesso però tutto sembra essere nettamente più ostico per Iliad, siccome le aziende puntano a proporre delle offerte proprio per gli utenti che possiedono una delle sue promo. Ora però sul sito ufficiale è spuntata un’offerta che probabilmente ruberà tantissimi clienti agli altri gestori, rispondendo dunque per le rime. Si tratta della già vista Flash 200, che torna a tempo determinato e per chi riuscirà a sottoscriverla in tempo. Non ci sono limitazioni: chiunque può sceglierla, provenendo da qualsiasi tipo di gestore.

Iliad, sono tornate le offerte migliori ma la Flash 200 ruba la scena a tutti

Serviva qualcosa di effettivamente incredibile per riuscire a regolare di nuovo la posizione di Iliad nel mondo dei gestori mobili. I virtuali stavano riuscendo a prendere il volo, ma questo è stato bruscamente interrotto dal lancio di una promozione in particolare.

La nuova Flash 200 è arrivata improvvisamente senza alcun preavviso, con il suo prezzo incredibile e con contenuti straordinari. Parliamo di un’offerta che ogni mese raccoglie ogni contenuto di livello al suo interno per concederlo a coloro che la sottoscrivono.

Si parte come sempre con la possibilità di telefonare a tutti senza limiti, passando poi per i soliti messaggi illimitati. La punta di diamante sta nella connessione ad Internet che è disponibile con 200 giga ogni mese e con rete 5G. Il tutto per 9,99 € al mese e con il 5G che è gratis. Avete ancora 14 giorni di tempo per sottoscriverla, dopodiché scomparirà per ritornare in futuro. Non vi resta che correre sul sito ufficiale presso un Iliad Point.