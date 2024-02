Apple si trova attualmente di fronte a un insidioso problema noto come “ghost touch” che sta interessando i modelli più recenti degli Apple Watch. In particolare, vengono coinvolti soprattutto il modello Apple Watch 9 e l’Apple Watch Ultra 2. Il “ghost touch” è un fenomeno in cui il dispositivo registra tocchi e scorrimenti sullo schermo anche quando non viene fisicamente toccato. Questo inconveniente può causare diversi problemi, tra cui lo scorrimento casuale dello schermo, l’inizio accidentale di chiamate e, in casi più gravi, può persino impedire agli utenti di inserire il codice di accesso del proprio dispositivo.

Il problema al touch dei nuovi Apple Watch

A tal proposito, alcuni utenti hanno espresso serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei loro dispositivi, temendo che questo problema possa indicare una potenziale vulnerabilità nella sicurezza. Un memo interno di Apple, condiviso con i fornitori di servizi autorizzati e riportato da MacRumors, conferma che l’azienda è a conoscenza del problema e sta attualmente conducendo un’indagine dettagliata per poterlo risolvere.

Il memo fornisce indicazioni ai fornitori di servizi autorizzati di astenersi dal sostituire i dispositivi per questo problema. Inoltre, suggerisce che una soluzione definitiva potrebbe ancora essere in fase di sviluppo. Al momento però, non è chiaro quale sarà la soluzione definitiva per risolvere il problema dei tocchi involontari. Il memo, in attesa di una soluzione definitiva, suggerisce agli utenti che eseguire un riavvio forzato del dispositivo interessato e di mantenere il software aggiornato. Questi interventi che potrebbero fornire quanto meno un sollievo temporaneo per questa problematica.

Alcuni utenti su Reddit hanno anche consigliato di tentare un riavvio o, se il problema persiste, un ripristino completo come soluzione temporanea. In entrambi i casi, sembra che il problema scompaia, anche se non è chiaro se definitivamente o solo temporaneamente.

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente una data per il rilascio di un aggiornamento destinato a risolvere completamente il problema. Nonostante ciò, si è impegnata a mantenere gli utenti informati sugli sviluppi futuri attraverso i suoi canali ufficiali. È evidente che la Società sta affrontando attivamente questa sfida e sta lavorando per trovare una soluzione permanente al problema del “ghost touch” sugli Apple Watch 9 e Ultra 2.