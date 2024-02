Iliad ha un'OFFERTA esclusiva a tempo limitato: ci sono 200 GB

Serviva il colpo da maestro e come sempre l’azienda leader non poteva esimersi: è stata lanciata un’offerta clamorosa. Il sito ufficiale di Iliad ormai da diversi giorni riporta del ritorno della tanto amata Flash 200.

Al suo interno gli utenti possono trovare veramente di tutto, a partire dai minuti verso chiunque. Il vero punto in più sta nella connessione 5G, oltre che nel prezzo di vendita che è un vero e proprio vantaggio.

Iliad, la nuova offerta è straordinaria: durerà solo per poco tempo ed offre 200 giga al mese in 5G

All’interno della nuova offerta Iliad c’è di tutto e per un prezzo mensile di soli 9,99 € al mese per sempre.

Si parte con minuti senza limiti verso ogni numerazione fissa o mobile in Italia e in Europa, per poi proseguire con i messaggi senza limiti. Per quanto concerne la connessione ad Internet, ci sono addirittura 200 giga disponibili per navigare tutto il mese in rete 5G. Chiaramente c’è un costo di attivazione da pagare, il quale consiste però in 9,99 € una tantum.

Ovviamente, come tutte le offerte che hanno questo prezzo mensile, anche la Flash 200 riesce a garantire un privilegio: la presenza della connessione in 5G totalmente gratis. Tale standard di rete è un vero e proprio plus siccome garantisce una velocità fuori dal comune soprattutto nei posti coperti dalle infrastrutture adatte.

Chi sceglierà questa soluzione mobile, dovrà infatti assicurarsi di frequentare luoghi che sono coperti dal 5G. In caso contrario non succederà nulla di grave: si navigherà alla velocità del 4,5G di Iliad che è ugualmente vantaggiosa. Spostandosi poi nei luoghi dove ci sarà copertura, ci si potrà attaccare al 5G. Non è la stessa cosa invece per coloro che scelgono l’offerta ma non hanno uno smartphone compatibile con tale standard.

Oltre a tutto questo ricordiamo che c’è un periodo di validità per questa soluzione mobile, che sarà infatti disponibile sul sito ufficiale fino al prossimo 29 febbraio alle ore 17.