Android, le app del giorno a pagamento GRATIS sul Play Store

Come si vede dall’elenco, sono davvero interessanti i titoli a pagamento che oggi il Play Store offre agli utenti Android. Si tratta di pezzi esclusivi, i quali in genere richiedono un pagamento e che invece oggi possono finire gratis su ogni smartphone con bordo il sistema operativo del robottino verde.

L’iniziativa è davvero semplice da sfruttare siccome arriva con cadenza settimanale e con tanti giochi o applicazioni diverse. In questo caso infatti bisogna prendere al volo ciò che viene mostrato, come nomi qui in basso.

C’è poi un grande vantaggio che spetta a tutti gli utenti del mondo Android, ovvero quello di poter scaricare un contenuto gratis e averlo per sempre senza doverlo pagare, anche cancellandolo. È questo il vero punto di forza: potete scaricare tutto ciò che trovate all’interno del Play Store di Google gratis oggi e poi cancellarlo. Non ci sarà alcun problema nel riaverlo.

Play Store di Google, i titoli migliori da poter scaricare gratis per Android

Per procedere al download è tutto molto semplice, dal momento che bisogna dare un’occhiata alla lista, scegliere il contenuto che interessa e poi cliccare su di esso. Una volta fatto ciò, si andrà direttamente sul Play Store in automatico, da dove si potrà far partire il download reale. Ovviamente si tratta di tutti contenuti che sono stati verificati appositamente prima di essere indicati qui su. In questo modo è certo che non corrisponderanno un rischio per chi vuole scaricarli.

Il consiglio che diamo è quello di procedere subito a scaricare i contenuti, siccome da un momento all’altro potrebbero ritornare a pagamento. A tal proposito ricordiamo che anche la settimana prossima ne arriveranno degli altri, ma per ora ecco l’elenco completo con alcuni dei migliori titoli del giorno: