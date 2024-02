Android, la LISTA di app e giochi a pagamento solo OGGI gratis

Una giornata piena di sconti è arrivata per gli utenti Android direttamente all’interno del Play Store di Google. Qui ci sono dei titoli a pagamento da poter scaricare gratis, il tutto ovviamente non per sempre, ma per un periodo di tempo limitato.

Come si può notare nel prossimo paragrafo, sono stati indicati diversi contenuti interessanti da poter portare a casa senza pagare.

Play Store pieno di titoli a pagamento da scaricare gratis, gli utenti Android hanno una grande opportunità

È successo dunque anche questa settimana: sul Play Store di Google ci sono dei giochi e delle applicazioni a pagamento che non hanno prezzo oggi. La settimana è cominciata dunque alla grande, con titoli molto interessanti che sono stati scaricati già migliaia e migliaia di volte. Per rendere tutto più semplice abbiamo deciso di indicarne qualcuno tra i più importanti.

Ricordiamo ovviamente che scaricando oggi un titolo gratis, questo resterà tale per sempre. L’utente che infatti porta a casa un’applicazione o un gioco senza pagare, potrà anche cancellare il contenuto subito dopo: tra giorni, mesi o anni, potrà scaricare di nuovo il tutto senza pagare, in quanto l’account di Google tiene memoria di quanto fatto in passato.

Nel frattempo ci sono alcuni titoli che meritano molto di più rispetto ad altri ed abbiamo deciso di indicarli. Ci sono dei giochi molto interessanti che stanno diventando famosissimi in queste ore visto il numero di download. Questa è la lista completa:

Anche di applicazioni ce ne sono un bel po’, sia utili che puramente ricreative. Proprio qui in basso c’è un misto tra contenuti utili pacchetti icone per personalizzare il vostro smartphone Android.