Play Store di Google, ecco le offerte Android con app e giochi

Gli ultimi tempi sono stati molto produttivi per il mondo Android, che ha visto diverse introduzioni. Queste, che riguardano sia il sistema operativo, ad oggi il più diffuso al mondo, che gli smartphone, hanno contribuito a rendere ancora più famoso anche il Play Store di Google. In realtà il famosissimo market non ha bisogno di alcuna presentazione ed è per questo che molti utenti lo conoscono prima ancora di aprirlo anche una sola volta.

Il merito è proprio del sistema operativo Android che con il tempo ha introdotto a tutti questo mondo, quello delle applicazioni e dei giochi. Sia gratis che a pagamento, questi contenuti continuano ad avere il loro impatto. Oggi ad esempio la volta di un numero ben preciso di applicazioni e giochi che potranno essere scaricati gratis invece che a pagamento. Proprio nel Play Store di Google infatti ci sono dei titoli che fanno parte di questa promozione, che ovviamente non durerà per sempre.

Play Store di Google, gli utenti Android possono conquistare titoli a pagamento in maniera gratuita

Oggi la grande promozione riguarda ancora una volta il mondo Android, con gli utenti che possono recarsi nel Play Store e scaricare gratis dei titoli a pagamento. Come si può notare in basso, c’è una lista dalla quale si può attingere, portando sul proprio smartphone il gioco o l’applicazione che si sta monitorando da tempo. Ecco l’elenco completo: