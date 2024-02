Hainan Airlines ha recentemente introdotto una svolta rivoluzionaria nell’esperienza di volo, diventando la prima compagnia aerea al mondo a sostituire i tradizionali display per l’intrattenimento a bordo con gli innovativi smart glasses. Questa mossa audace è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Rokid, un pioniere nel campo della realtà aumentata, che ha fornito gli occhiali AR in grado di trasformare radicalmente il modo in cui i passeggeri vivono il loro viaggio.

I nuovi occhiali AR di Rokid hanno suscitato un enorme interesse nel settore dell’aviazione grazie alle loro capacità avanzate. Questi dispositivi leggeri, pesanti solo 75 grammi, offrono una vasta gamma di funzionalità. Tra questo sono comprese esperienze tridimensionali coinvolgenti simili a quelle offerte da prodotti come Vision Pro di Apple. Inoltre, questi occhiali supportano la riproduzione di film, musica, ebook, giochi e consentono l’accesso a informazioni e al web, garantendo così un intrattenimento personalizzato e coinvolgente per ogni passeggero.

L’uso di occhiali AR in volo

Oltre a migliorare l’esperienza di volo per i passeggeri, l’adozione degli smart glasses comporta numerosi vantaggi anche per le compagnie aeree stesse. I sistemi tradizionali di intrattenimento a bordo spesso comportano un aumento significativo del peso dell’aeromobile e richiedono costose infrastrutture interne per la manutenzione e gli aggiornamenti regolari. Con l’introduzione degli smart glasses, tutte queste problematiche vengono eliminate. Senza la necessità di schermi incastonati nei poggiatesta o di dispositivi di archiviazione ingombranti, il peso complessivo dell’aeromobile viene notevolmente ridotto. Questo contribuisce a una maggiore efficienza operativa e a un risparmio sui costi a lungo termine.

Inoltre, gli occhiali AR offrono ai passeggeri una maggiore privacy, consentendo loro di godere dei contenuti senza essere disturbati da sguardi indiscreti. La loro natura portatile consente agli utenti di guardare i contenuti da qualsiasi angolazione desiderino, senza essere vincolati a una posizione fissa.

Anche se al momento gli occhiali AR saranno testati solo su brevi voli domestici, il potenziale di questa tecnologia nell’industria dell’aviazione è enorme. Rokid ha già dichiarato di essere in trattativa con altre importanti compagnie aeree, aprendo la strada a un’adozione su scala più ampia. Questo progetto promette di trasformare radicalmente l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri in tutto il mondo.