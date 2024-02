Le applicazioni ANDROID a pagamento OGGI gratis sul Play Store

Una giornata del genere può essere certamente prolifica per chi ha un dispositivo Android. Direttamente sul Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento che si possono scaricare gratis, compresi tra applicazioni e giochi.

Come potete vedere in basso ci sono due elenchi distinti e separati che possono tornare molto utili per chi ama effettuare download dal celebre market.

Play Store di Google, ecco quali sono i titoli di oggi che gli utenti Android possono scaricare gratis

Tanti titoli, come al solito, anche oggi sono disponibili nel Play Store gratis. Questi però potrebbero tornare a pagamento da un momento all’altro ed è per tale motivo che vi consigliamo di effettuare il download prima che potete.

Quello che stupisce tra le grandi offerte di oggi all’interno del Play Store di Google è la grande presenza dei pacchetti icone. Ma cos’è un pacchetto icone? Si tratta di quel contenuto da scaricare sullo smartphone che consente di personalizzare interamente le icone presenti su di esso. Oggi il numero di pacchetti di questo genere è davvero impressionante, proprio come mostra il Play Store. Si tratta di titoli in realtà a pagamento ma che oggi sono gratuiti. Questa è la lista con alcuni dei migliori e tra i più scaricati:

Ovviamente ci sono anche altri titoli molto interessanti che riguardano altri ambiti, come ad esempio quello dei giochi. Ce ne sono alcuni che sono stati davvero i più scaricati di tutti, come Empire Warrior: Tower Defense. Tanti altri stanno riscuotendo un gran successo e li elenchiamo proprio qui sotto nella lista: