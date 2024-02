Il mondo della televisione italiana è in fermento con l’avvento della possibilità di accedere a Rai 4K attraverso una tecnologia innovativa, il digitale terrestre ibrido. Mentre molti spettatori sono immersi nella ricerca delle migliori canzoni del Festival di Sanremo, un’opportunità rivoluzionaria si sta delineando sullo schermo dei televisori smart compatibili con la risoluzione 4K.

Il digitale terrestre ibrido, noto anche come HbbTV, rappresenta una fusione tra la tradizionale trasmissione televisiva e il vasto mondo del Web. Questo innovativo approccio consente agli utenti di godere dei contenuti Rai 4K senza la necessità di installare nuove applicazioni.

Non è la prima volta che il pubblico ha accesso a eventi di grande rilievo attraverso il digitale terrestre ibrido. Durante i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, e più di recente durante il Festival di Sanremo del 2024, gli spettatori hanno potuto sfruttare questa tecnologia per vivere l’emozione degli eventi in alta definizione.

Rai 4K: semplice accesso tramite il telecomando

L’accesso a Rai 4K tramite il digitale terrestre ibrido è incredibilmente semplice. Basta digitare il numero corrispondente sul telecomando del televisore smart compatibile, e il magico mondo della risoluzione 4K si aprirà agli spettatori senza alcuna complicazione.

Per coloro che desiderano accedere a Rai 4K tramite il digitale terrestre ibrido, il numero da tenere a mente è 101. Questo è il canale attraverso il quale gli spettatori possono immergersi completamente nell’esperienza visiva offerta dalla Rai in 4K durante eventi speciali come il Festival di Sanremo.

In conclusione, il digitale terrestre ibrido apre nuove possibilità nel panorama televisivo italiano, consentendo agli spettatori di godere di contenuti ad alta definizione senza complicazioni aggiuntive. Con Rai 4K accessibile tramite questa tecnologia, il futuro della televisione si presenta luminoso e ricco di promesse per gli amanti della qualità visiva.

