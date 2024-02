Nel mondo degli informatica un pericolo enorme è costituito senza alcun dubbio dai malwares, questi piccoli software infatti sono in grado di prendere di mira qualsiasi tipologia di sistemi informatico e di infettarlo portando ad una svariata tipologia di danni alle volte anche in reversibili, basti pensare ad esempio ai ransomware che se lasciati agire possono portare alla perdita definitiva dei dati salvati all’interno di un sistema.

Un grande pericolo che però si sta diffondendo moltissimo in tutte le nazioni è costituito dagli spyware, dei software malevoli pensati, progettati scritti per spiare i sistemi all’interno dei quali riescono a introdursi per poi inviare tutti i dati raccolti al loro creatore tramite una banale connessione Internet.

Google allerta

Negli ultimi tempi però questa tipologia di strumento sta vedendo largo impiego non solo da parte degli hackers che cercano di violare la privacy delle persone, ma anche da numerose aziende che giustificando il tutto a meri fini governativi attuano delle vere proprie campagne di spionaggio per spiare le aziende avversarie ma anche gli utenti in maniera scorretta.

“Il settore privato è responsabile di una significativa parte degli strumenti più sofisticati che rileviamo“, si legge nel report pubblicato dai ricercatori di Google.

All’interno del report pubblicato da Google poi si leggono i nomi di tre aziende italiane che sfruttano gli spyware per spiare gli smartphone: Cy4Gate, RCS Labs e Negg Group, alle quali poi dobbiamo aggiungere altre aziende da altre nazioni.

Negg Group ad esempio viene accusata dal colosso di Mountain View di usare gli spyware per spiare persone in: Italia, Malesia e Kazakistan, mentre ad esempio la spagnola Variston è accusata di infettare smartphone tramite i browser come Chrome.

Quello lanciato da Google è dunque l’allarme decisamente importante da non sottovalutare dal momento che oltre agli hacker ora anche aziende dal nome autorevole sembrano essere propense all’uso di strumenti poco corretti per conquistare informazioni di un certo livello.