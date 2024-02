Vodafone da PAURA, le SILVER hanno tutto: si arriva a 150 GB

Il momento prediletto di Vodafone sembra essere proprio questo, visto che le sue offerte stanno spopolando in giro per l’Italia. Il colosso che tutti conoscono come il migliore in assoluto per via della sua qualità di rete, vuole darne la dimostrazione e lo sta facendo con delle proposte che già in passato erano state in grado di dettare legge.

Secondo quanto riportato, sono sempre di più gli utenti che stanno considerando l’ipotesi di un rientro dopo aver sentito del ritorno delle Silver. Queste opzioni racchiudono tanti contenuti al loro interno e sono anche in grado di far risparmiare diversi soldi. Tutti i mesi infatti, gli utenti che riusciranno a sottoscrivere le offerte, potranno avere il meglio sia in termini di minuti e messaggi che per quanto riguarda i giga. Dopo il 2023 terminato alla grande, era il momento di continuare nel 2024 e infatti le due opportunità sono attualmente disponibili.

Vodafone, le migliori offerte di sempre sono disponibili: cosa offrono le Silver

Chi vuole avere il meglio, deve sottoscrivere una delle due Silver, con la prima che è quella meno costosa e con la seconda che pur costando pochi euro in più, offre il meglio. Parlando della prima offerta, al suo interno c’è tutto quello che serve per un prezzo mensile di 7,99 €. Ecco quindi minuti e messaggi senza limiti verso chiunque in Italia e in Europa, con 100 giga in rete 4G.

La seconda offerta risulta ugualmente vantaggiosa, forse anche di più alla luce di quello che offre. Vodafone con questa Silver permette di avere minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. Il prezzo mensile corrisponde a 9,99 €.

L’offerta è riservata solo a chi proviene da Iliad e dai gestori virtuali. Scegliendo poi la ricarica automatica mensile con SmartPay, si possono avere anche 50 giga in più tutti i mesi, cumulabili con l’offerta scelta.