Deadpool & Wolverine, il film è pronto a rilanciare il Marvel Cinematic Universe

Durante gli iconici spot pubblicitari in occasione del Super Bowl 2024 è andato in onda il primo teaser trailer di Deadpool & Wolverine. Il film sarà il terzo capitolo della saga dedicata al Mercenario chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds.

L’annuncio ufficiale del titolo del film ha sorpreso i fan. Infatti, tutti si aspettavano un titolo più classico come Deadpool III ma, ancora una volta, il team di sviluppo è riuscito nell’impresa di rivoluzionare i canoni a cui siamo abituati.

Era noto da tempo che questa pellicola avrebbe visto il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Leggere il suo nome nel titolo lascia presupporre che la sua storia sarà rilevante ed importante almeno quanto quella di Deadpool. Il debutto nelle sale italiane è atteso per il 24 luglio e a giudicare da queste prima scene, ci aspettiamo uno dei migliori prodotti dell’intero Marvel Cinematic Universe.

Deadpool & Wolverine si mostra ufficialmente con il primo trailer, Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono pronti a rilanciare il MCU

Il nuovo trailer pubblicato su YouTube, permette di iniziare a scoprire nuovi dettagli sulla trama di Deadpool & Wolverine. Mentre sta festeggiando il compleanno insieme a tutti i suoi amici, Wade Wilson viene portato da alcuni agenti nella sede della Time Variance Authority (TVA). Si tratta della stessa organizzazione vista in Loki, la serie TV dedicata al Dio dell’Inganno.

Partendo da questa premessa, Deadpool potrà avere accesso al multiverso e ad una infinità di linee temporali da esplorare. In una delle varie epoche da lui visitate ci sarà anche quella in cui incontrerà Wolverine nella classica tutta gialla degli X-Men.

Le scene scelte per il trailer sono certamente studiate a tavolino ma permettono di capire quale sarà l’andamento della pellicola. Come in tutti i film precedenti, ci sarà una enorme dose di ironia, violenza e tante battute che sfidano il politically correct.

Gli stessi sceneggiatori e attori sono consapevoli dell’importanza strategica di Deadpool & Wolverine all’interno del Marvel Cinematic Universe. Il film servirà a rilanciare un MCU zoppicante che ha perso il suo smalto e far affezionare nuovamente i fan alla saga del Multiverso