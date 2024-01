Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio 2024 si è tenuta l’edizione 2023 degli Emmy Awards. Tra i vari attori che sono riusciti a portarsi a casa un premio c’è anche Ryan Reynolds per la sua interpretazione nella serie Welcome to Wrexham di Rob McElhenney.

La serie Welcome to Wrexham nasce come un docu-reality sportivo che racconta l’acquisto della squadra di calcio del Wrexham da parte di Rob McElhenney e Ryan Reynolds. Nella seconda stagione, invece, la storia si concentra sul percorso di crescita della squadra e l’arrivo nella seconda Football League Two.

Per festeggiare il risultato della propria serie TV, il regista Rob McElhenney ha registrato un videomessaggio da parte sua e di Ryan Reynolds. Tuttavia, l’attore canadese non ha potuto partecipare e al suo posto ha deciso di mandato Deadpool.

Ryan Raynolds ha festeggiato la vittoria dell’Emmy Awards per la serie Welcome to Wrexham in un modo molto particolare

Come pubblicato su X (ex Twitter), Deadpool ha espresso la propria gratitudine a Rob McElhenney e a “quall’altro tizio” riferendosi proprio a Ryan Raynolds. Inoltre, nel pieno stile Deadpool, ha lanciato una frecciatina all’organizzazione degli Emmy Awards per non averli invitati a partecipare alla cerimonia.

Il ringraziamento si è esteso anche a FX e Disney per il supporto alla realizzazione della serie. Infine, Deadpool fa una promessa a tutti i fan. Il signor Lively (sempre in riferimento a Ryan Raynolds) “promette di non rovinare il suo prossimo film“.

Il riferimento è proprio a Deadpool 3, la nuova pellicola dedicata al mercenario chiacchierone che dovrebbe arrivare nel corso dell’anno. Non c’è ancora una data certa ma il film dovrebbe arrivare nelle sale tra settembre e novembre.