Gli iPhone di Apple possiedono una funzione nascosta che non tutti sanno poiché non è visibile in modo direttamente come un’ applicazione, ma si trova all’ interno già di applicazioni preinstallate da iOS. Questo tipo di funzionalità è molto utile soprattutto quando serve una misura precisa per raddrizzare un oggetto; con una caratteristica molto interessante dato che utilizza colori verde e bianco per indicare quando la misura è giusta.

Per ristrutturare casa è davvero utilissima e veramente facile da usare, infatti per utilizzarla basta aprire l’ app Metro e spostarsi nella parte con scritto “Livella” e usare i pulsanti che si trovano sul calce. Mentre la livella classica è quella con la bolla che si muove adesso con questa funzione si possono verificare il grado di angolazione di un oggetto in modo molto più preciso della livella a bolla.

Apple, funzione livella su iPhone

Una volta aperta questa funzione si possono utilizzare due alternative, o quella per raddrizzare un oggetto dove lo schermo diventa bianco quando l’ oggetto in questione si trova ad una posizione corretta. L’ altra alternativa è quella per l’ inclinazione in cui stavolta lo schermo diventa verde quando si raggiunge la posizione ottimale; per raddrizzare la livella basta cliccare sullo schermo. In questo modo si può utilizzare al meglio la funzionalità nascosta di Apple e apprezzare il fatto che questa faccia già parte dell’ iPhone senza la necessità di ulteriori app installate.

Dato che queste funzionalità siano nascoste nel dispositivo fa si che come c’è la funzione Livella ci possono essere anche altre funzionalità nascoste che aspettano solo di essere trovate. Queste funzionalità rendono il telefono uno strumento molto utile che presenta sempre nuove funzionalità nascoste e chissà se verranno inserite altre funzionalità in futuro poiché se così fosse renderebbe l’ iPhone ancora più famoso e con moltissime persone che lo acquistano.