The Marvels si conferma ufficialmente con il film con i peggiori incassi di tutto il Marvel Cinematic Universe. Gli incassi globali al termine delle proiezioni nelle sale ammontano a circa 205 milioni di dollari.

Le performance al botteghino non hanno permesso di coprire i costi di produzione, distribuzione e marketing stimati intorno ai 270 milioni. Gli incassi a livello americano, il mercato in cui Disney e Marvel Studios puntavano molto, sono stati ben al di sotto delle aspettative.

Nel mercato domestico, The Marvels ha incassato una cifra vicina ai 84,5 milioni di dollari. Questo valore è perfino al di sotto di quanto incassato da L’Incredibile Hulk uscito nel 2008, seconda pellicola del MCU dopo il primo e indimenticabile Iron Man.

The Marvels delude al botteghino, la pellicola non è riuscita a recuperare i costi di produzione, distribuzione e marketing

I risultati al botteghino di The Marvels conferma il periodo di crisi del Marvel Cinematic Universe al cinema. Anche l’accoglienza di Ant-Man & the Wasp: Quantumania non è stata delle migliori, con un risultato complessivo di 357 milioni di dollari ma con un basso apprezzamento da parte del pubblico.

A pesare sulle sorti del MCU ci sono anche le vicende legali di Jonathan Majors, recentemente licenziato a causa della condanna penale a suo carico. Considerando che Majors avrebbe interpretato Kang il Conquistatore, la Saga del Multiverso si trova senza il principale villain.

Non sorprende che i Marvel Studios e Disney stiano pensando a nuove alternative. Il cambiamento inizierà con Echo. La nuova serie arriverà su Disney+ sotto il marchio Marvel Spotlight che andrà a riunire tutte le produzioni slegate dalla saga cinematografica, creando un ecosistema di produzioni indipendenti.