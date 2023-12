L’attore Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole delle accuse di aggressione e molestie. Il processo a suo carico svoltosi presso la Corte di New York si è concluso proprio in queste ore con la sentenza di colpevolezza.

La particolare rilevanza di questa notizia è legata alla carriera dell’attore e alle pellicole in fase di sviluppo che vedevano proprio Jonathan Majors come uno dei principali protagonisti. Infatti, Majors ha impersonato Kang il Conquistatore in vari prodotti del Marvel Cinematic Universe.

Questo personaggio si configurava come il principale villain delle Fasi 4 e 5 dell’MCU e sarebbe diventato sempre più importante con le prossime serie TV e con i futuri film. Tuttavia, in seguito alla condanna, Marvel e Disney hanno licenziato l’attore.

La condanna di Jonathan Majors ha provocato la reazione di Disney e Marvel con l’allontanamento dell’attore da tutti i progetti attivi

In seguito al licenziamento, il futuro del MCU diventa sempre più incerto. Infatti, Kang il Conquistatore è già apparso in molti prodotti come Loki e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Inoltre, i Marvel Studios avevano già annunciato che uno dei futuri film dedicati ai Vendicatori si sarebbe chiamato Avengers: The Kang Dynasty.

Emerge chiaramente come il personaggio di Kang sia centrale e che Jonathan Majors ne sia il volto più riconoscibile. Tuttavia, senza poter contare sull’attore, i Marvel Studios si trovano a fronteggiare una situazione inaspettata e potenzialmente caotica.

Majors potrebbe essere sostituito con un nuovo attore e la macro-storia già tracciata potrebbe proseguire lo stesso. Tuttavia, il MCU potrebbe anche cambiare completamente rotta e abbandonare completamente il personaggio di Kang il Conquistatore.

Infatti, gli appassionati di fumetti Marvel sanno bene che esistono tanti villain di altissimo profilo come Galactus, Dottor Destino e Magneto. L’uscita di scena di Kang potrebbe aprire le porte ad uno di questi, portando a riscrivere storie, trame e film per adattarsi alle nuove esigenze.

Al momento, non è ancora stata presa una decisione in merito al futuro del Marvel Cinematic Universe. Sia i Marvel Studios che Disney staranno valutando le varie opzioni per prendere la decisioni migliore. Siamo certi che maggiori informazioni arriveranno nel corso delle prossime settimane.