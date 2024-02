Le JBL Tune 500 sono cuffie sovraurali, definite comunemente over-the-ear, che presentano oggi un prezzo tutt’altro che elevato, se pensate infatti che basteranno 21 euro per il loro acquisto definitivo, risultando a tutti gli effetti tra le più economiche in circolazione.

Realizzate prevalentemente in plastica, presentano una finitura opaca che le rende difficili da sporcarsi, anche se al contrario potrebbe essere più complicato del previsto la pulizia, mantenendo comunque una eleganza decisamente superiore al normale. Sul padiglione si trova memory foam di qualità, che conferisce ergonomia a lungo termine assolutamente degna di nota.

JBL Tune 500: le cuffie sono le più economiche in circolazione

Tutti gli utenti possono approfittare di un’occasione di risparmio davvero più unica che rara, ecco arrivare le JBL Tune 500, cuffie sovraurali di qualità, che originariamente sarebbero in commercio a 29,99 euro, in promozione del 21% su Amazon, in tal modo la spesa finale si aggira attorno a soli 21,99 euro (sempre con garanzia di 2 anni, valida dal giorno in cui la merce viene ricevuta a domicilio).

A differenza di quanto potreste pensare, le suddette cuffie sono wired (o cablate in italiano), ciò sta a significare che possono essere utilizzate esclusivamente con il collegamento fisico diretto ad un qualsiasi dispositivo. Ciò limita sicuramente l’utilizzo in mobilità, ma allo stesso tempo ne estende al massimo l’usabilità e la compatibilità, diventando perfettamente fruibili con qualsiasi device in commercio, a prescindere dal sistema operativo, basterà disporre di una porta jack da 3,5mm. Sul filo di collegamento potete trovare il comando remoto, ad esempio per la gestione del volume o della risposta per le chiamate, oltre ovviamente al microfono stesso. La promozione è attiva solamente per poco tempo, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere una decisione il più rapidamente possibile.