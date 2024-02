Xiaomi Redmi 12 al PREZZO più BASSO di sempre su AMAZON

Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, in questo modo l’utente si ritroverebbe ad avere tra le mani un prodotto che presenti al proprio interno specifiche tecniche di ottimo livello, risparmiando non molto sulla spesa finale. Partendo infatti da un listino non particolarmente elevato, Amazon ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul risparmio, riducendo nuovamente la spesa che gli utenti devono sostenere.

Il modello attualmente in promozione prevede processore MediaTek Helio G88, octa-core di discreta qualità, con configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (facilmente espandibile tramite l’ausilio di una microSD). Il display è un componente IPS LCD da 6,79 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz; viene definito un DotDisplay, appunto per la presenza della sola interruzione della fotocamera nella parte anteriore.

Xiaomi Redmi 12: il rapporto qualità/prezzo incanta

Con lo Xiaomi Redmi 12 gli utenti possono davvero pensare di godere di ottime prestazioni spendendo poco, nell’ultimo periodo Amazon era stata in grado di raggiungere uno dei prezzi più bassi di sempre: solamente 218,02 euro. Sempre nell’idea di andare oltre i propri limiti, l’azienda americana ha voluto aggiungere un 8% di sconto, sfondando la quota dei 200 euro, e fermandosi precisamente a 199,90 euro. Eccovi il link per acquistare.

Lo smartphone presenta una batteria integrata da 5000mAh, che gode così di una buonissima autonomia, supportata a sua volta dalla ricarica rapida a 18W, utilissima per poter tornare rapidamente ad utilizzare il dispositivo stesso. Il comparto fotografico è composto da ben 3 sensori differenti, il cui principale è da 50 megapixel con intelligenza artificiale integrata per numerosi miglioramenti negli scatti fotografici, e non solo. Sul mercato potete trovare tre colorazioni differenti, il prezzo indicato nell’articolo è al momento disponibile solo per la Sky Blue.