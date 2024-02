“Prime Video“, il noto servizio di streaming, ha sollevato l’entusiasmo degli appassionati del cinema annunciando il lancio imminente del suo nuovo film originale britannico, “Deep Cover“. Questo action comedy promette di conquistare il pubblico con un cast di prim’ordine che include alcune delle stelle più brillanti di Hollywood.

Il film vedrà la partecipazione di attori di grande calibro, tra cui:

Bryce Dallas Howard, nota per il suo ruolo in "Jurassic World";

Orlando Bloom, celebre per la sua interpretazione ne "Il Signore degli Anelli".

Accanto a loro, il talento di Sean Bean, famoso per il suo ruolo in "Il Trono di Spade";

Nick Mohammed, apprezzato per la sua performance in "Ted Lasso".

Completano il cast Ian McShane, Paddy Considine e Sonoya Mizuno, promettendo un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Su Prime Video una trama avvincente di azione e comicità

La trama di “Deep Cover“, da poco arrivato su Prime Video, segue tre attori dilettanti reclutati dalla polizia per infiltrarsi in operazioni sotto copertura nel mondo criminale di Londra. La loro propensione a dire sempre sì li porterà in un viaggio avventuroso e pericoloso, dove azione e comicità si fonderanno in un mix esplosivo.

Le riprese del film, che promette di essere un’avventura avvincente, inizieranno oggi 5 febbraio nella capitale britannica.

Il film si avvale di una sceneggiatura originale firmata da Derek Connolly e Colin Trevorrow, con una cornice londinese curata dal duo di improvvisazione britannico Ben Ashenden e Alexander Owen. La produzione sarà affidata a Trevorrow tramite Metronome Film Co., insieme a Walter Parkes e Laurie MacDonald, mentre Annys Hamilton ricoprirà il ruolo di co-produttrice. La regia sarà firmata da Tom Kingsley, noto per la rivoluzionaria serie comica “Stath Lets Flats”.

In sintesi, “Deep Cover” si preannuncia come un imperdibile evento cinematografico. Unendo un cast di alto livello a una trama avvincente e a una squadra di talenti dietro le quinte. Gli appassionati del genere non possono che attendere con impazienza il suo debutto su Prime Video, pronto a regalare emozioni e risate a non finire.