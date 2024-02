State cercando una nuova offerta da attivare sul vostro numero di telefono ? Sicuramente al giorno d’oggi scegliere la promozione migliore e più adatta alle nostre esigenze non è facile, il mondo della telefonia è infatti cosparso di tantissimo operatori che a loro volta sono dotati di un listino di promozioni davvero variegato e pensato per accontentare tutti.

le promozioni ovviamente sono pensate per offrire a tutti i clienti dati, minuti e SMS, alle volte anche per rubare i clienti agli altri operatori con specifiche offerte dedicate alla portabilità del numero e con caratteristiche molto più vantaggiose rispetto a quelle per i nuovi clienti.

All’interno di questo contesto guerrigliero è presente ovviamente anche Very Mobile, quest’ultima ha deciso di mantenere tantissime promozioni per il mese di febbraio febbraio aggiungendone di nuove, con costi decisamente accattivanti e pensati per accontentare tutti, vediamoli insieme.

Le offerte di Febbraio 2024

Very 5,99€: Prezzo mensile: 5,99€ Traffico dati: 120GB Minuti e chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali SMS senza limiti Attivazione a costo zero Spedizione SIM gratis

Very 6,99€: Prezzo mensile: 6,99€ 150 GB di dati Minuti e chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali SMS senza limiti Attivazione a costo zero Spedizione SIM gratis

Very 7,99€: Prezzo mensile: 7,99€ 200 GB di dati Minuti e chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali SMS senza limiti Attivazione a costo zero Spedizione SIM gratis

Very 9,99€: Prezzo mensile: 9,99€ 270 GB di dati Minuti e chiamate: illimitate verso tutti i numeri nazionali SMS senza limiti Attivazione a costo zero Spedizione SIM gratis



Queste sono le offerte disponibili con l’operatore verde che potrete attivare comodamente online tramite il sito ufficiale con anche la possibilità di attivare la Sim tramite spid, un’opzione aggiunta da poco che sicuramente faciliterà il compito ai nuovi clienti aumentando anche la sicurezza e diminuendo il rischio di incappare in truffe come il Sim Swapping.