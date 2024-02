L’operatore telefonico Iliad ha dato un nuovo colpo al mercato delle telecomunicazioni annunciando l’ampliamento della sua offerta dedicata alle aziende e alle Partite Iva.

Da oggi, l’offerta Business, denominata IliadBusiness, può essere attivata anche nei punti vendita Iliad Space. Espandendo così la sua presenza territoriale a oltre 3.000 negozi specializzati in tutto il paese.

La nuova offerta: Iliad Business Giga 220

L’offerta Business Giga 220 di Iliad, introdotta lo scorso maggio, offre un pacchetto completo ad un prezzo competitivo. Per soli 11,99 euro al mese più IVA, i clienti possono godere di:

Minuti e SMS illimitati verso fissi e mobile in Italia;

verso fissi e mobile in Italia; Oltre a 220 GB di dati per navigare in 4G, 4G+ e 5G;

per navigare in 16 GB di dati dedicati in Europa, con minuti e SMS illimitati;

in Europa, con minuti e SMS 300 minuti per chiamare fissi e cellulari in oltre 51 Paesi.

Uno degli elementi distintivi di questa offerta è la chiarezza e la trasparenza.

I clienti non sono vincolati da contratti a lungo termine e non ci sono costi nascosti. In più, il prezzo promesso è garantito per sempre, senza alcuna indicizzazione.

Espansione dell’offerta: dati 180 e McAfee Business Security

In aggiunta all’offerta principale, gli utenti aziendali hanno la possibilità di attivare anche l’offerta IliadBusiness Dati 180. Questo piano fornisce:

180 GB di dati in 4G, 4G+ e 5G in Italia;

in in Italia; 1 5 GB dedicati in Europa;

in Europa; 5 GB dedicati in 30 Paesi extra-UE.

Il tutto al costo di 9,99 euro al mese più IVA. Ma non è tutto, gli utenti possono proteggere i propri dispositivi con un abbonamento McAfee Business Security a soli 1,99 euro al mese per licenza.

Assistenza dedicata

I clienti dell’offerta IliadBusiness avranno accesso a un servizio clienti dedicato attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contattabile al numero 176.

Sarà poi disponibile un’opzione per sospendere temporaneamente le SIM, utile per attività stagionali o esigenze specifiche.

Con questa espansione dell’offerta IliadBusiness nei punti vendita Iliad Space, l’operatore telefonico mira a fornire un servizio completo e trasparente alle aziende e alle Partite Iva, con tariffe competitive e un’ampia gamma di opzioni personalizzate.