WhatsApp di recente ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di condividere i post dei canali direttamente nelle loro storie. Questo aggiornamento è stato implementato su Android, iOS e desktop, con l’eccezione di WhatsApp Web che deve ancora ricevere questa caratteristica.

Prima di questo aggiornamento, gli utenti potevano già condividere post dai canali tramite chat individuali e di gruppo, ma non nelle storie. Ora, con questa nuova funzione, è diventato più semplice diffondere contenuti interessanti ad un pubblico più ampio. Ciò semplicemente selezionando il post desiderato, tenendo premuto e selezionando l’opzione per condividerlo nella storia.

Il processo di condivisione è intuitivo: dopo aver selezionato il post, gli utenti devono tenere premuto e quindi fare clic sulla freccia rivolta verso destra nell’angolo in alto a destra dello schermo. Questo aprirà un menu con diverse opzioni, tra cui la possibilità di aggiungere il post alla propria storia. Gli utenti possono quindi personalizzare il post con testo o modifiche all’immagine prima di pubblicarlo.

Limitazioni su WhatsApp Web

Al momento, come già detto, la funzione di condivisione delle storie dai canali non è disponibile su WhatsApp Web. Ma, gli utenti possono comunque condividere i post con gruppi o contatti individuali utilizzando questa piattaforma.

Questa nuova funzionalità rappresenta un importante passo avanti per WhatsApp nel competere con altre app di messaggistica, come Telegram, che ha offerto la funzione dei canali già nel 2015. La possibilità di condividere contenuti interessanti nelle storie può aumentare l’engagement degli utenti e favorire la diffusione delle informazioni all’interno dei canali.

Gli aggiornamenti non finiscono qui

Ma non è tutto, WhatsApp, di recente, ha introdotto altre nuove funzionalità per i canali, inclusi aggiornamenti vocali, la creazione di sondaggi e altro ancora. Queste aggiunte mirano a migliorare ancora di più l’esperienza degli utenti all’interno dei canali e a offrire loro più opzioni per interagire e condividere contenuti.

Insomma, l’introduzione della condivisione dei post dei canali nelle storie rappresenta un passo significativo per WhatsApp nell’offrire agli utenti un’esperienza di condivisione più completa e coinvolgente. Gli utenti possono ora facilmente condividere contenuti interessanti con un pubblico più ampio, contribuendo così a promuovere l’interazione e la diffusione delle informazioni all’interno della piattaforma.