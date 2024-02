L’ Audi RS 6 Avant GT si distingue come un’edizione speciale, concepita con soli 660 esemplari prodotti per appassionati automobilistici desiderosi di esclusività.

Tra questi, solo 40 fortunati avranno l’opportunità di possedere questa straordinaria creazione in Italia, con arrivo previsto nelle concessionarie nel secondo trimestre del 2024.

L’automobile è dotata di:

Un motore V8 biturbo da 630 CV;

da Una coppia di 850 Nm;

La RS 6 Avant GT accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, offrendo un’esperienza di guida che sfida i limiti della velocità.

Queste prestazioni sono ottenute grazie a un cambio automatico tiptronic a 8 rapporti, ottimizzato per cambi di marcia ancora più rapidi.

La trazione integrale permanente quattro, associata a un differenziale centrale autobloccante, garantisce una distribuzione ottimale della coppia alle ruote. Questa tecnologia consente una maggiore trazione e agilità in qualsiasi condizione stradale, mantenendo un controllo eccezionale anche a velocità elevate.

Audi RS 6 Avant GT: un’esperienza di guida superiore

Il design della nuova Audi RS 6 Avant GT è caratterizzato da finiture in carbonio, sospensioni ribassate e un’estetica grintosa.

Il cofano motore in carbonio, gli inserti in fibra di carbonio e i dettagli in nero lucido conferiscono un aspetto aggressivo e distintivo alla vettura. In più, sono disponibili diverse opzioni di personalizzazione, tra cui grafiche esterne e dettagli interni in microfibra e pelle di alta qualità.

Con un prezzo di partenza di 246 mila euro, l’Audi RS 6 Avant GT si posiziona come un’icona di prestigio nel panorama automobilistico di lusso. Oltre alle straordinarie prestazioni, ogni proprietario potrà godere di un’esperienza di guida esclusiva e personalizzata, unendo la potenza del motore con il comfort e l’eleganza dell’abitacolo.

In definitiva, l’Audi RS 6 Avant GT rappresenta l’apice dell’ingegneria automobilistica, combinando prestazioni straordinarie con un design raffinato e una personalizzazione impeccabile. Con la sua esclusività e il suo prestigio, si posiziona come un’opzione ambita per gli appassionati di auto sportive di alto livello.